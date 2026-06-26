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Apple wchodzi do nowej gry. iRing czai się na horyzoncie

Apple podobno znów pracuje nad nowym urządzeniem noszonym na ciele. Tym razem chodzi o inteligentny pierścień, który według plotki może nosić nazwę iRing.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:12
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Apple wchodzi do nowej gry. iRing czai się na horyzoncie
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Nowy trop z X

Źródłem zamieszania jest wpis użytkownika Kosutami na platformie X, który twierdzi, że Apple rozpoczęło prace nad smart ringiem. W obiegu pojawia się nazwa iRing, ale sama plotka nie przesądza, że właśnie tak produkt zostanie nazwany. Apple może wybrać też bardziej zachowawczą nazwę, na przykład Apple Ring.

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Najważniejsze jest to, że mówimy o projekcie rzekomo już rozwijanym wewnątrz firmy. Nie ma jednak żadnych informacji o wyglądzie, funkcjach, baterii czy terminie premiery. To oznacza, że temat jest na bardzo wczesnym etapie i na razie nie daje podstaw do mówienia o gotowym produkcie.

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Rynek już ma graczy

Gdyby firma Apple faktycznie weszła w tę kategorię produktową, od razu trafiłoby na mocną konkurencję. Na rynku są już Samsung Galaxy Ring, Oura Ring 5 czy Ultrahuman Ring Air. To segment, w którym liczą się przede wszystkim zdrowie, wygoda noszenia i długi czas pracy na baterii.

Dla Apple'a taki ruch byłby logiczny. Firma od lat rozbudowuje ekosystem urządzeń związanych ze zdrowiem i codziennym monitorowaniem aktywności. Smart ring mógłby uzupełnić Apple Watcha, a niekoniecznie go zastąpić.

Apple wchodzi do nowej gry. iRing czai się na horyzoncie

Szersza strategia Apple'a

Plotka o pierścieniu nie pojawia się w próżni. W ostatnich miesiącach gigant z Cupertino był też łączony z pracami nad smart okularami, urządzeniem w formie zawieszki oraz AirPods Pro z kamerami., które miałyby wspierać funkcje AI. Wszystko to wygląda jak szerszy plan budowania nowej rodziny urządzeń wokół sztucznej inteligencji i rozpoznawania otoczenia.

O urządzeniu noszonym jak zawieszka krążyły już wcześniej przecieki. Według nich, miałby to być niewielki gadżet w stylu AirTaga, noszony na ubraniu lub na szyi, z kamerą i mikrofonem dla Siri. Smart okulary z kolei miałyby oferować kamery, głośniki i mikrofony, ale bez ekranów AR w pierwszej wersji.

Na tym etapie najuczciwiej powiedzieć jedno: to tylko plotka, a nie zapowiedź produktu. Apple regularnie testuje różne koncepcje, ale nie każda trafia później do sprzedaży. Jeśli smart ring faktycznie istnieje, droga do premiery może być jeszcze długa.

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Smartring RINGCONN Gen 2
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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Kosutami / X, GSMArena