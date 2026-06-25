Apple już pracuje nad iPhonem Ultra 2. Będzie drugi składak
Apple ma już pracować nad drugim modelem iPhone'a Ultra. Firma z Cupertino mocno wierzy w sukces składanego smartfona.
Druga generacja składanego iPhone'a miała otrzymać zgodę na rozpoczęcie prac. Takie informacje przekazał użytkownik Weibo o pseudonimie Digital Chat Station, który ma na swoim koncie kilka potwierdzonych plotek.
Apple iPhone Ultra 2
Apple najwyraźniej mocno wierzy w sukces składanego iPhone'a skoro jeszcze przed premierą urządzenia padła zgoda na prace nad drugą generacją smartfona. Nie ma co się oszukiwać, jest spora szansa, że iPhone Ultra będzie hitem, ale nigdy nie ma 100-procentowej pewności.
Pierwszy składany iPhone, który prawdopodobnie otrzyma nazwę iPhone Ultra, zadebiutuje zapewne we wrześniu. Będzie on wyposażony w 7,8-calowy ekran OLED produkcji Samsunga. Mają to być matryce nowej generacji, które charakteryzują się lepszym odwzorowaniem kolorów, wyższą jasnością i mniejszym zużyciem energii.
Jeśli plotki są prawdziwe, to iPhone Ultra 2 zadebiutuje na jesień 2027 roku, razem z iPhone'ami 20 oraz lekkim iPhonem Air 2, który ma mieć podwójny aparat i lepszą baterię od swojego poprzednika.