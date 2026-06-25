Apple już pracuje nad iPhonem Ultra 2. Będzie drugi składak

Druga generacja składanego iPhone'a miała otrzymać zgodę na rozpoczęcie prac. Takie informacje przekazał użytkownik Weibo o pseudonimie Digital Chat Station, który ma na swoim koncie kilka potwierdzonych plotek.

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Apple iPhone Ultra 2

Apple najwyraźniej mocno wierzy w sukces składanego iPhone'a skoro jeszcze przed premierą urządzenia padła zgoda na prace nad drugą generacją smartfona. Nie ma co się oszukiwać, jest spora szansa, że iPhone Ultra będzie hitem, ale nigdy nie ma 100-procentowej pewności.

Pierwszy składany iPhone, który prawdopodobnie otrzyma nazwę iPhone Ultra, zadebiutuje zapewne we wrześniu. Będzie on wyposażony w 7,8-calowy ekran OLED produkcji Samsunga. Mają to być matryce nowej generacji, które charakteryzują się lepszym odwzorowaniem kolorów, wyższą jasnością i mniejszym zużyciem energii.