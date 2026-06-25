Płatności bezgotówkowe

PKO BP przed chwilą ogłosił. Najbliższa sobota może zaskoczyć klientów

PKO Bank Polski wydał właśnie świeżutki komunikat, skierowany do wszystkich swoich klientów. Za dwa dni mogą się oni nieźle zdziwić, w momencie, kiedy zdecydują się skorzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Oto, co ich może spotkać 27 czerwca.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:06
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PKO BP przed chwilą ogłosił. Najbliższa sobota może zaskoczyć klientów
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PKO Bank Polski z komunikatem odnośnie soboty

PKO BP poinformował właśnie wszystkich swoich klientów o przerwie technicznej, która odbędzie się już pojutrze, czyli w najbliższą sobotę. 

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W najbliższą sobotę (27 czerwca) potrzebujemy czasu na prace techniczne.

obwieścił bank w komunikacie na stronie.

PKO BP jakie utrudnienia czekają na klientów banku?

Okazuje się, że w sobotę, od północy do godziny 6:00 rano, klienci banku mogą spotkać się z utrudnieniami podczas korzystania z serwisu internetowego banku i aplikacji mobilnej. Warto mieć to na uwadze, aby nie martwić się niepotrzebnie, jeśli coś w tym czasie nie będzie działało prawidłowo. Najlepiej też, wszystkie ważniejsze transakcje zaplanować poza godzinami zaplanowanej przez bank przerwy. PKO BP robi ją celowo w takich godzinach, aby jak najmniej przeszkadzała jego użytkownikom.

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Co będzie działało bez zakłóceń?

Bank uspokaja klientów, że w razie potrzeby będą działały inne, alternatywne metody płatności. Zatem, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba (np. w podróży), to bez problemu zapłacimy za swoje zakupy w sklepach stacjonarnych za pomocą karty płatniczej. W ten sam sposób możemy zapłacić także w sklepach internetowych. Bankomaty z logo banku także powinny działać bez najmniejszych problemów, umożliwiając wypłatę gotówki. 

W najbliższy weekend, przerwy techniczne zapowiedział także VeloBank, ING Bank Śląski oraz mBank

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski