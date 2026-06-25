PKO BP przed chwilą ogłosił. Najbliższa sobota może zaskoczyć klientów
PKO Bank Polski wydał właśnie świeżutki komunikat, skierowany do wszystkich swoich klientów. Za dwa dni mogą się oni nieźle zdziwić, w momencie, kiedy zdecydują się skorzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Oto, co ich może spotkać 27 czerwca.
PKO Bank Polski z komunikatem odnośnie soboty
PKO BP poinformował właśnie wszystkich swoich klientów o przerwie technicznej, która odbędzie się już pojutrze, czyli w najbliższą sobotę.
W najbliższą sobotę (27 czerwca) potrzebujemy czasu na prace techniczne.
PKO BP jakie utrudnienia czekają na klientów banku?
Okazuje się, że w sobotę, od północy do godziny 6:00 rano, klienci banku mogą spotkać się z utrudnieniami podczas korzystania z serwisu internetowego banku i aplikacji mobilnej. Warto mieć to na uwadze, aby nie martwić się niepotrzebnie, jeśli coś w tym czasie nie będzie działało prawidłowo. Najlepiej też, wszystkie ważniejsze transakcje zaplanować poza godzinami zaplanowanej przez bank przerwy. PKO BP robi ją celowo w takich godzinach, aby jak najmniej przeszkadzała jego użytkownikom.
Co będzie działało bez zakłóceń?
Bank uspokaja klientów, że w razie potrzeby będą działały inne, alternatywne metody płatności. Zatem, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba (np. w podróży), to bez problemu zapłacimy za swoje zakupy w sklepach stacjonarnych za pomocą karty płatniczej. W ten sam sposób możemy zapłacić także w sklepach internetowych. Bankomaty z logo banku także powinny działać bez najmniejszych problemów, umożliwiając wypłatę gotówki.
W najbliższy weekend, przerwy techniczne zapowiedział także VeloBank, ING Bank Śląski oraz mBank.