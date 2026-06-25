Sklepy odmawiają sprzedaży GTA 6. Mówią o braku szacunku dla graczy

Ruszyła przedsprzedaż GTA 6. Produkcja Rockstar Games nie jest tak droga, jak zapowiadały wcześniejsze plotki. Wersja standardowa to w Polsce wydatek rzędu 349 zł, a wydanie Ultimate to koszt 429 zł. Do tego dostępne są też wydania pudełkowe, chociaż niektóre sklepy zrezygnowały ze sprzedaży.

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Sklepy rezygnują ze sprzedaży GTA 6

Na taki krok zdecydowały się między innymi kanadyjski sklep Video Games Plus, amerykański Loot Box Gaming, a także polskie Vimagco. Powód jest prosty - w pudełku z grą nie znajdują się płyty, a jedynie kod do aktywowania gry. Zatem to tak naprawdę cyfrowe wydanie, jedynie z pudełkiem do kolekcji.

W przypadku wersji cyfrowych najczęściej nabywana jest jedynie licencja na korzystanie z gry zgodnie z regulaminem danej platformy. Nie jest to to samo, co posiadanie fizycznego egzemplarza. Dlatego, mimo że sami z ogromną niecierpliwością czekamy na premierę GTA VI, nie możemy wspierać decyzji, która naszym zdaniem szkodzi przyszłości fizycznych wydań gier. napisał sklep Vimagco na swoim profilu na FB.