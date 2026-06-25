Gry

Sklepy odmawiają sprzedaży GTA 6. Mówią o braku szacunku dla graczy

Kilka sklepów zrezygnowało ze sprzedaży gry GTA 6 w wersji pudełkowej. Mówią o braku szacunku do graczy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:21
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Sklepy odmawiają sprzedaży GTA 6. Mówią o braku szacunku dla graczy
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Ruszyła przedsprzedaż GTA 6. Produkcja Rockstar Games nie jest tak droga, jak zapowiadały wcześniejsze plotki. Wersja standardowa to w Polsce wydatek rzędu 349 zł, a wydanie Ultimate to koszt 429 zł. Do tego dostępne są też wydania pudełkowe, chociaż niektóre sklepy zrezygnowały ze sprzedaży.

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Sklepy rezygnują ze sprzedaży GTA 6

Na taki krok zdecydowały się między innymi kanadyjski sklep Video Games Plus, amerykański Loot Box Gaming, a także polskie Vimagco. Powód jest prosty - w pudełku z grą nie znajdują się płyty, a jedynie kod do aktywowania gry. Zatem to tak naprawdę cyfrowe wydanie, jedynie z pudełkiem do kolekcji.

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W przypadku wersji cyfrowych najczęściej nabywana jest jedynie licencja na korzystanie z gry zgodnie z regulaminem danej platformy. Nie jest to to samo, co posiadanie fizycznego egzemplarza. Dlatego, mimo że sami z ogromną niecierpliwością czekamy na premierę GTA VI, nie możemy wspierać decyzji, która naszym zdaniem szkodzi przyszłości fizycznych wydań gier.

napisał sklep Vimagco na swoim profilu na FB.

Z kolei Loot Box Gaming mówi wprost o braku szacunku dla osób, które wydają swoje ciężko zarobione pieniądze. Natomiast Video Games Plus od lat nie oferuje w sprzedaży gier pudełkowych, które zawierają w środku jedynie kog do aktywacji, i w przypadku GTA 6 nie zamierzają tego zmieniać.

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Źródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: oprac. własne