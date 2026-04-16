Najważniejsza premiera Apple TV nie zawiodła. Serial się naprawdę podoba

Apple TV przyzwyczaiło nas do dobrych seriali science-fiction, ale jak widać platforma postanowiła poszerzyć swoją ofertę. Wszyscy ci, którzy chcą obejrzeć komediodramat z gwiazdorską obsadą, mają niepowtarzalną okazję - pierwsze trzy odcinki chwalonego przez krytyków serialu "Margo jest spłukana" wylądowały wczoraj (15 kwietnia) w serwisie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:29
Margo jest spłukana - trzy odcinki 1. sezonu już na Apple TV

Kim jest w ogóle Margo i o co cały ten hałas? Margo to córka byłej kelnerki z knajpy Hooters i emerytowanego wrestlera. Dziewczyna porzuciła właśnie studia i marzy o karierze pisarki. Plany na przyszłość krzyżują jej jednak narodziny dziecka, rosnące rachunki i coraz bardziej malejące możliwości ich opłacenia. Nic dziwnego, że bohaterka musi wykazać się pomysłowością. Okoliczności sprawiają, że postanawia skorzystać z OnlyFans.

Apple TV wie doskonale, jak przyciągnąć widzów przed ekrany - już sama tematyka wywołała kontrowersje na długo przed premierą. A to przecież dzięki niej historia Margo nabiera autentyczności i staje się tak ciekawym projektem. Platforma słynie z tego, że w produkowanych przez siebie serialach posiada głośne nazwiska. I tym razem, twórcom udało się zgromadzić całkiem okazałą plejadę gwiazd - Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman to nazwiska, które z pewnością przyciągną rzesze fanów. 

Margo to prawdziwa perełka wśród seriali

Jeśli do tego dodamy, że twórcą serialu jest David E. Kelly, ten sam, który stworzył kultowy serial o "Ally McBeal", "Orły Bostonu", albo "Wielkie kłamstewka", to już mamy kolejny powód, aby sięgnąć po tę produkcję. Rotten Tomatoes dał historyjce o Margo aż 95% pozytywnych recenzji od samych krytyków. Recenzje w mediach po premierze trzech pierwszych odcinków są także bardzo entuzjastyczne. Sporo mówi się także o tym, że Apple TV w tym świeżym serialu komediowym, pokazało prawdziwe problemy. 

Premiera na Apple TV - 15 kwietnia 2026. Widzowie mogą zobaczyć już trzy odcinki. Kolejne będą pojawiały się na platformie co środę, aż do 20 maja. 

