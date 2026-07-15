Sprzęt

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Motorola rozszerza swoje portfolio o smartfon Edge 70 Max. To sprzęt stworzony przede wszystkim z myślą o mobilnych graczach, który imponuje topowymi podzespołami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:24
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wielka moc za małe pieniądze

Wyceniona jak smartfon ze średniej półki, nowa Motorola Edge 70 Max skrywa w sobie moc z górnej ligi. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy układ Snapdragon 8 Gen 5. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB miejsca na dane w bardzo szybkim standardzie UFS 4.1. Taki zestaw ma zagwarantować bezproblemowe działanie w każdej, nawet najbardziej wymagającej grze czy podczas montażu wideo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby skutecznie zapobiec przegrzewaniu, producent zastosował zaawansowany system chłodzenia. Wykorzystuje on ciekły metal i ogromną komorę parową o powierzchni aż 5500 mm2. Dzięki temu telefon może pracować pod maksymalnym obciążeniem bez irytujących spadków wydajności, co bywa zmorą wielu znacznie droższych flagowców.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1598 zł - najniższa cena
Kup teraz 1598 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 12/256GB 6.78" 144Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 12/256GB 6.78" 144Hz Niebieski
-70 zł
2069 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
-200 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Advertisement
Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Potężny ekran i ładowanie w kilka minut

Gracze i fani multimediów z pewnością docenią parametry wyświetlacza. To spory panel Extreme AMOLED o przekątnej 6,82 cala, oferujący rozdzielczość QuadHD. Ekran odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz, a jego szczytowa jasność dobija do zawrotnych 7000 nitów. Panel obsługuje 10-bitową głębię kolorów i może się pochwalić certyfikatem Pantone. Zadbano również o warstwę audio. Na pokładzie znajdziemy dwa mikrofony oraz głośniki stereo wspierające technologie Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Kolejnym dużym atutem urządzenia jest zasilanie. Nowoczesny akumulator krzemowo-węglowy ma pojemność 7100 mAh. Naładujemy ją z mocą 90 W przewodowo lub 25 W bezprzewodowo. Jak deklaruje producent, zaledwie sześć minut na szybkiej ładowarce wystarczy, by zapewnić energię na cały, intensywny dzień pracy.

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Pancerne szkło i optyka Sony

Choć sprzęt ma gamingowy charakter, wygląda minimalistycznie i elegancko. Zamiast krzykliwych wstawek, na tylnym panelu znajdziemy fakturowane, matowe szkło, na którym nie widać odcisków palców i refleksów. Ramkę wykonano z lotniczego aluminium. Konstrukcja jest bardzo odporna na uszkodzenia. Świadczą o tym certyfikaty IP68 i IP69 (pełna wodoszczelność i pyłoszczelność) oraz militarna norma MIL-STD-810H. Smartfon będzie dostępny w trzech wykończeniach kolorystycznych Pantone: Dark Shadow, Ice Melt oraz Aqua Grey.

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

O ile modele z dopiskiem "Pro" stawiają głównie na fotografię, Motorola Edge 70 Max to w tej kwestii rozsądny kompromis. Główny aparat wciąż jednak wypada bardzo obiecująco. Zastosowano tu 50-megapikselową matrycę Sony LYTIA 710 oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Smartfon bez zająknięcia nagrywa wideo w 4K. Z tyłu znajdziemy jeszcze 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, a z przodu umieszczono 32-megapikselowy aparat do selfie. Zabrakło jedynie teleobiektywu.

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Ekologia, wsparcie i polska cena

Motorola kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój. Telefon trafia do rąk użytkownika w pudełku wolnym od plastiku, nadruki wykonano tuszem sojowym, a 41% użytych metali pochodzi z recyklingu. Smartfon debiutuje z systemem Android 16. Producent zapewnia trzy kolejne duże aktualizacje systemu (do Androida 19) i pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

Flagowa wydajność za 3000 zł. Debiutuje Motorola Edge 70 Max

Polska cena Motoroli Edge 70 Max w konfiguracji 8/256 GB wynosi 2999 zł. Smartfon ma trafić na nasze półki sklepowe jeszcze tego lata.

Motorola Edge 70 Max
0 opinii
Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max
0 opinii
Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7100mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
Smartfony Motorola w Media Expert
Smartfony Motorola w Media Markt
Image
telepolis
Motorola nowy smartfon motorola Motorola w Polsce Motorola Edge 70 Max Motorola Edge 70 Max specyfikacja Motorola Edge 70 Max cena
Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola