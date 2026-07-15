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Aplikacja Banku Millennium z ważną zmianą. Na to wszyscy czekali

Bank Millennium przygotował dla swoich klientów bardzo przydatną nowość. Aplikacja mobilna banku doczekała się funkcji, o którą od dawna prosiło wielu użytkowników.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:55
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Aplikacja Banku Millennium z ważną zmianą. Na to wszyscy czekali
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Koniec z oślepiającym ekranem

Od 13 lipca do sklepów Google Play oraz App Store trafia nowa wersja aplikacji Banku Millennium. oznaczona numerem 4.117. Aktualizacja jest udostępniana stopniowo, a cały proces potrwa około tygodnia. Klienci, którzy już pobrali nową wersję, mogą szybko zmienić wygląd interfejsu. Wystarczy wejść w sekcję Profil, a następnie przejść do ustawień samej aplikacji.

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Użytkownicy zyskali trzy opcje do wyboru. Mogą pozostać przy klasycznym, jasnym motywie, włączyć nowy tryb ciemny lub zdać się na automat. Ta ostatnia funkcja sprawi, że aplikacja sama dopasuje kolory do globalnych ustawień systemu w naszym telefonie.

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Dark mode to same korzyści

Tryb ciemny to po prostu odwrócenie tradycyjnego schematu barw. Zamiast czarnych liter na białym tle, widzimy jasne znaki i ikony na ciemnym ekranie. Takie rozwiązanie bardzo przydaje się wieczorami, ponieważ zdecydowanie mniej męczy wzrok w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Dodatkowo, dark mode pozwala zauważalnie zaoszczędzić baterię w telefonie. Dotyczy to głównie nowoczesnych smartfonów wyposażonych w ekrany typu OLED oraz AMOLED. W takich wyświetlaczach czarne piksele nie wymagają żadnego podświetlenia. Nowość świetnie wpisuje się w szerszą ofertę personalizacji w Banku Millennium, która pozwalała już wcześniej na zmianę tła czy dyskretne ukrywanie salda konta.

Aplikacja Banku Millennium z ważną zmianą. Na to wszyscy czekali

Realna potrzeba klientów

Przedstawiciele banku podkreślają, że nowa funkcja to nie tylko drobny dodatek kosmetyczny. Zwracają uwagę przede wszystkim na wymiar praktyczny wprowadzanej zmiany.

Wprowadzenie trybu ciemnego to coś więcej niż zmiana estetyki aplikacji – to odpowiedź na realne potrzeby użytkowników. Z perspektywy Customer Experience liczy się projektowanie rozwiązań, które zwiększają komfort korzystania z aplikacji w różnych sytuacjach i porach dnia, jednocześnie dając klientom większą możliwość personalizacji. Takie, z pozoru niewielkie usprawnienia, budują pozytywne doświadczenia, pokazują uważność na głos użytkowników i wzmacniają codzienną satysfakcję z korzystania z bankowości mobilnej. To właśnie suma takich przemyślanych zmian przekłada się na wyższe zaufanie i lojalność klientów.

powiedział Krzysztof Marek, Head of UX/UI Banku Millennium
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Bank Millennium
Źródła tekstu: Bank Millennium