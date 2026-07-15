Aplikacja Banku Millennium z ważną zmianą. Na to wszyscy czekali

Koniec z oślepiającym ekranem

Od 13 lipca do sklepów Google Play oraz App Store trafia nowa wersja aplikacji Banku Millennium. oznaczona numerem 4.117. Aktualizacja jest udostępniana stopniowo, a cały proces potrwa około tygodnia. Klienci, którzy już pobrali nową wersję, mogą szybko zmienić wygląd interfejsu. Wystarczy wejść w sekcję Profil, a następnie przejść do ustawień samej aplikacji.

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Użytkownicy zyskali trzy opcje do wyboru. Mogą pozostać przy klasycznym, jasnym motywie, włączyć nowy tryb ciemny lub zdać się na automat. Ta ostatnia funkcja sprawi, że aplikacja sama dopasuje kolory do globalnych ustawień systemu w naszym telefonie.

Dark mode to same korzyści

Tryb ciemny to po prostu odwrócenie tradycyjnego schematu barw. Zamiast czarnych liter na białym tle, widzimy jasne znaki i ikony na ciemnym ekranie. Takie rozwiązanie bardzo przydaje się wieczorami, ponieważ zdecydowanie mniej męczy wzrok w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Dodatkowo, dark mode pozwala zauważalnie zaoszczędzić baterię w telefonie. Dotyczy to głównie nowoczesnych smartfonów wyposażonych w ekrany typu OLED oraz AMOLED. W takich wyświetlaczach czarne piksele nie wymagają żadnego podświetlenia. Nowość świetnie wpisuje się w szerszą ofertę personalizacji w Banku Millennium, która pozwalała już wcześniej na zmianę tła czy dyskretne ukrywanie salda konta.

Realna potrzeba klientów

Przedstawiciele banku podkreślają, że nowa funkcja to nie tylko drobny dodatek kosmetyczny. Zwracają uwagę przede wszystkim na wymiar praktyczny wprowadzanej zmiany.