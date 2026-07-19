Aplikacje

Facebook: coś dziwnego dzieje się z portalem. Strona nie działa

Facebook doświadcza teraz poważnych usterek technicznych. Strona internetowa popularnego portalu nie działa obecnie prawidłowo.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 10:41
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Facebook: coś dziwnego dzieje się z portalem. Strona nie działa
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Awaria Facebooka i Instagrama

W niedzielę rano, po godz. 9:00 czasu polskiego strona internetowa Facebooka przestała działać. Osoby próbujące wejść na portal przez przeglądarkę na komputerze widzą komunikat "konto tymczasowo niedostępne", z wyjaśnieniem "Twoje konto jest obecnie niedostępne z powodu usterki na stronie. Problem powinien być wkrótce rozwiązany. Proszę spróbować wejść ponownie za kilka minut".  

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Problem dotyczy wyłącznie przechodzenia do strony internetowej Facebooka na komputerach osobistych na przeglądarce. Aplikacja mobilna funkcjonuje prawidłowo. W niektórych innych regionach, w tym Wielkiej Brytanii, tamtejsze media i internauci donoszą, że ta sama awaria dotknęła Instagram. Sprawdziłem to osobiście u siebie, ale Instagram działa prawidłowo. Jednak nie jest wykluczone, że problem istnieje także w przypadku tej platformy mediów społecznościowych.

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Awaria platform firmy Meta jest ogólnoświatowa i w momencie publikacji zgłosiło ją już dziesiątki tysięcy użytkowników.

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Źródła zdjęć: viewimage / Shutterstock.com
Źródła tekstu: opracowanie własne