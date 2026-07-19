Facebook: coś dziwnego dzieje się z portalem. Strona nie działa

Awaria Facebooka i Instagrama

W niedzielę rano, po godz. 9:00 czasu polskiego strona internetowa Facebooka przestała działać. Osoby próbujące wejść na portal przez przeglądarkę na komputerze widzą komunikat "konto tymczasowo niedostępne", z wyjaśnieniem "Twoje konto jest obecnie niedostępne z powodu usterki na stronie. Problem powinien być wkrótce rozwiązany. Proszę spróbować wejść ponownie za kilka minut".

Problem dotyczy wyłącznie przechodzenia do strony internetowej Facebooka na komputerach osobistych na przeglądarce. Aplikacja mobilna funkcjonuje prawidłowo. W niektórych innych regionach, w tym Wielkiej Brytanii, tamtejsze media i internauci donoszą, że ta sama awaria dotknęła Instagram. Sprawdziłem to osobiście u siebie, ale Instagram działa prawidłowo. Jednak nie jest wykluczone, że problem istnieje także w przypadku tej platformy mediów społecznościowych.