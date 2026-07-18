Tanie słuchawki z ANC jeszcze taniej. x-kom wyprzedaje za kilka dych

Silver Monkey Smart Buds Plus to słuchawki, które mogą pochwalić się szeregiem dodatkowych technologii uprzyjemniających korzystanie z nich. Zacznijmy tu od dotykowego ekranu na etui. Dzięki niemu możemy sterować nie tylko odtwarzaczem, ale także zmieniać ustawienia samych słuchawek obsługując equalizer, czy włączać i wyłączać ANC. Nie potrzebujemy więc dedykowanej aplikacji mobilnej do sterowania nimi.

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Silver Monkey Smart Buds Plus z ANC

No właśnie: ANC. Czyli w wolnym tłumaczeniu aktywna redukcja hałasu. Pozwala to na odcinanie się od części dźwięków otoczenia i przycinanie pozostałych. Sprawdza się to świetnie w pociągu lub kiedy za oknami remontują nam ulicę. Słuchawki mają przy tym baterie na 4,5 godziny pracy, a euti wydłuża ten czas do 30 godzin.