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Tanie słuchawki z ANC jeszcze taniej. x-kom wyprzedaje za kilka dych

Nie każdy chce wydawać na słuchawki małą fortunę i nie każdy też takich potrzebuje. Tu natomiast mamy przyzwoity zestaw z masą dodatkowych funkcji, który może być Wasz za jedyne 69 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:16
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Tanie słuchawki z ANC jeszcze taniej. x-kom wyprzedaje za kilka dych
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Silver Monkey Smart Buds Plus to słuchawki, które mogą pochwalić się szeregiem dodatkowych technologii uprzyjemniających korzystanie z nich. Zacznijmy tu od dotykowego ekranu na etui. Dzięki niemu możemy sterować nie tylko odtwarzaczem, ale także zmieniać ustawienia samych słuchawek obsługując equalizer, czy włączać i wyłączać ANC. Nie potrzebujemy więc dedykowanej aplikacji mobilnej do sterowania nimi.

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Silver Monkey Smart Buds Plus Tanie i z ANC

Silver Monkey Smart Buds Plus z ANC

Tanie słuchawki z ANC jeszcze taniej. x-kom wyprzedaje za kilka dych

No właśnie: ANC. Czyli w wolnym tłumaczeniu aktywna redukcja hałasu. Pozwala to na odcinanie się od części dźwięków otoczenia i przycinanie pozostałych. Sprawdza się to świetnie w pociągu lub kiedy za oknami remontują nam ulicę. Słuchawki mają przy tym baterie na 4,5 godziny pracy, a euti wydłuża ten czas do 30 godzin. 

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Silver Monkey Smart Buds Plus Tanie i z ANC

Nie zabrakło także odporności zgodnej z certyfikatem IPX4. Są więc odporne na pot i deszcz. Nie musimy więc ich w panice chować, kiedy złapie nas ulewa. A wszystko to za jedyne 69 zł

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, x-kom