Sprzęt

Czemu elektronika drożeje, a telewizory nie? Poznaliśmy sekret branży

Ceny elektroniki użytkowej szybują do rekordowych poziomów. Przekłada się to na podwyżki w niemal każdym segmencie sprzętu - jednak istnieje kilka wyjątków do tego trendu. Jednym z nich są telewizory.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czemu elektronika drożeje, a telewizory nie? Poznaliśmy sekret branży
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Dlaczego ceny telewizorów nie wzrosły?

Firma analityczna Omdia opublikowała raport dotyczący sprzedaży odbiorników za okres I kwartału 2026 r. Okazało się, że sprzedaż osiągnęła rekordowe poziomy wzrostu, a ceny TV praktycznie się nie zmieniły – chociaż ceny kości pamięci podrożały. Mówimy tutaj o 6% wzroście sprzedaży rok do roku. Przypisuje się go Mistrzostwom Świata w piłce nożnej oraz cenom, które utrzymują się na korzystnym poziomie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podkreśla Omdia, jest to oznaka tego, że producenci telewizorów nie starają się już osiągać zysków operując na marżach ze sprzedaży sprzętu. Zamiast tego polegają na dochodach uzyskanych z reklam wyświetlanych na systemach operacyjnych telewizorów i innych podłączonych do nich urządzeń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE55QN77F 55" QD-Mini LED 4K Mini LED 144Hz Tizen TV HDMI 2.1 + Uchwyt GOTZE & JENSEN do TV 32-55 cali TM3540T uchylny regulowany w pionie Czarny
Telewizor SAMSUNG QE55QN77F 55" QD-Mini LED 4K Mini LED 144Hz Tizen TV HDMI 2.1 + Uchwyt GOTZE & JENSEN do TV 32-55 cali TM3540T uchylny regulowany w pionie Czarny
0 zł
3398 zł - najniższa cena
Kup teraz 3398 zł
Telewizor HAIER H65S80GUX 65" QLED 4K DLG 120Hz Google TV HDMI 2.1
Telewizor HAIER H65S80GUX 65" QLED 4K DLG 120Hz Google TV HDMI 2.1
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Telewizor XIAOMI S Mini 2026 65" QD-Mini LED 4K DLG 120 Hz Google TV HDMI 2.1
Telewizor XIAOMI S Mini 2026 65" QD-Mini LED 4K DLG 120 Hz Google TV HDMI 2.1
-1400 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement

Stoi to w sprzeczności z ostrzeżeniem Samsunga, który wskazywał, że istnieje ryzyko wzrostu cen telewizorów przez braki pamięci RAM. Koreański gigant na początku 2026 r. spekulował, że jest to realnie możliwe, ale nie doszło do żadnych istotnych podwyżek.

Oczywiście ta korzystna ekonomicznie dla konsumentów sytuacja jest okupiona tym, że producenci coraz ściślej zbierają o nas dane – o naszych nawykach i tym, co oglądamy na ekranie. I to właśnie producenci sporo zarabiają na sprzedaży reklam i informacji z tym powiązanych. Jest to szczególnie odczuwalne przy budżetowych modelach, które normalnie są sprzedawane z minimalnym zyskiem – bo ich droższe odpowiedniki akurat mają sporo wyższą marżę. Natomiast właśnie to budżetowe TV stanowią większość sprzedawanych modeli.

Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne w USA, gdzie sieć hipermarketów Walmart wykupiła markę Vizio, aby móc docierać z reklamami do użytkowników na podstawie danych zebranych zarówno z salonów, jak i hipermarketów.

Sukces przystawek Roku i Amazon Fire TV w USA również wynika z nastawienia na zysk z reklam przy bardzo niskiej cenie samego sprzętu.

Jednak Europa też coraz bardziej to odczuwa, a podobny trend również wyłania się na naszym kontynencie. Omdia przewiduje, że systemy operacyjne, które weszły do użytku od 2022 r. (Vidaa, Titan OS, TiVO) będą stanowić 28% całego rynku – i to wszystko kosztem Google TV, webOS od LG i samsungowego Tizena.

I to właśnie spora część tych platform telewizyjnych oparta jest na zbieraniu danych i serwowaniu reklam.

W dobie coraz mniejszej kontroli nad czymkolwiek we współczesnej elektronice – nadal istnieje alternatywa: można nie podłączać nowo zakupionego Smart TV do internetu, a zamiast tego używać odtwarzacza multimedialnego w trybie offline – w ten sposób producenci TV nie będą mogli zbierać od nas danych ani wyświetlać nam reklam.

Image
telepolis
telewizory telewizory 2026
Źródła zdjęć: German Suarez / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd