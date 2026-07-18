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Game Boy Advance wraca w nowej odsłonie. Ayaneo zapowiada KONKR Pocket Advance

Firma Ayaneo szykuje kolejny sprzęt dla fanów retro grania. Nowa konsola wyraźnie nawiązuje do kultowego, japońskiego handhelda z początku wieku.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:18
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Game Boy Advance wraca w nowej odsłonie. Ayaneo zapowiada KONKR Pocket Advance
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Ayaneo po raz kolejny gra na uczuciu nostalgii graczy. Urządzenie o nazwie KONKR Pocket Advance to poziomy handheld z systemem Android, który czerpie wyraźne inspiracje z kultowej Nintendo Game Boy Advance, japońskiej konsoli z 2001 roku.

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Producent zapowiadał ten projekt już od początku lipca, obiecując uwspółcześnioną interpretację ikony złotej ery przenośnego gamingu, dotąd jednak wszystko było owiane tajemnicą. W końcu jednak, po serii mglistych obietnic i niejednoznacznych zapowiedzi pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie. I jest nieźle.

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Ayaneo KONKR Pocket Advanced pod wieloma względami do złudzenia przypomina japoński pierwowzór, choć konstruktorzy wprowadzili kilka istotnych modyfikacji. Na froncie obudowy pojawiły się dwa dodatkowe przyciski akcji, ekran wydaje się zauważalnie większy, a otaczające go ramki są węższe. Z kolei na dolnej krawędzi sprzętu umieszczono port USB-C oraz otwory wentylacyjne, które sugerują obecność aktywnego układu chłodzenia. 

Klasyka nigdy nie blaknie z czasem. Legendarny przenośny sprzęt, który przekracza pokolenia, niosący wspomnienia złotej ery gier, teraz powraca z odważną, nową tożsamością. KONKR Pocket Advance, ikona odrodzona w twoich dłoniach

– zachwala producent.

Specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale należy mieć nadzieję, że przy tym poziomie samozadowolenia Ayaneo szykuje coś na odpowiednim poziomie. 

Pierwsze reakcje entuzjastów retro grania na zapowiedź KONKR Pocket Advance są pozytywne, choć fani liczą przede wszystkim na przystępną cenę. „Ayaneo zamierza wyprodukować 100 sztuk tych urządzeń i wycenić je na 500 USD za sztukę” – skomentował sarkastycznie jeden z użytkowników na platformie X, odnosząc się do nieco nieprzewidywalnej polityki produktowej firmy. Problemem była zwłaszcza ograniczona dostępność poprzednich modeli marki, która robiła dużo szumu wokół jakiejś nowości, by wypuścić niewielką serię sprzętu, a następnie entuzjastycznie przejść do kolejnego projektu. 

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Ayaneo Pocket MICRO powraca

Tak też było niedawno Ayaneo Pocket MICRO 2 – niewielką retro konsolką, pokazaną w czerwcu. Sprzęt ten wyposażono w układ Snapdragon 865, 3,5-calowy ekran IPS, 8 GB pamięci RAM oraz obudowę ze szczotkowanego metalu.

Game Boy Advance wraca w nowej odsłonie. Ayaneo zapowiada KONKR Pocket Advance

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i momentalnie się wyprzedał. Producent we wpisie na X zapewnia jednak, że Ayaneo Pocket MICRO 2 powraca, potwierdzając dodatkową produkcję tego modelu, z wysyłką oczekiwaną pod koniec sierpnia. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: AYANEO