FiiO znów to robi. Piękne Snowsky Nature dla budżetowego audiofila

FiiO ma już w ofercie podobne modele słuchawek, w tym doskonale oceniane FiiO FT1. Połączenie drewnianych muszli z kompozytową membraną pozwala poczuć odrobinę audiofilskiego luksusu, ale też zapewnia bardzo dobre właściwości brzmieniowe. O ile FiiO FT1 to słuchawki wycenione na ok. 800 zł, to nowy model Snowsky Nature, pozostający w podobnej stylistyce, kosztuje ok. 1/4 tej ceny. To może być niezła propozycja dla melomanów, którzy nie dysponują dużym budżetem, a chcą mieć i ładne, i dobrze brzmiące słuchawki.

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Dla miłośników natury i niskich cen

FiiO Snowsky Nature to wokółuszne słuchawki przewodowe o konstrukcji zamkniętej, stworzone z myślą o naturalnym i autentycznym brzmieniu.

Snowsky Nature wykorzystują duże przetworniki dynamiczne o średnicy 50 mm, które według zapewnień FiiO odpowiadają za głębokie, kontrolowane niskie tony, bogatą średnicę oraz szczegółowe wysokie częstotliwości. Zastosowano w nich zaawansowaną japońską membranę kompozytową wzbogaconą sadzą techniczną, połączona z 19-mikronową warstwą PET, która zapewnia niższe zniekształcenia, lepszą odpowiedź impulsową oraz bardziej liniową charakterystykę częstotliwościową.

Snowsky Nature charakteryzują się niską impedancją wynoszącą 24 Ohm oraz pasmem przenoszenia w zakresie od 20 do 40 000 Hz. Czułość została określona na poziomie 101 dB/mW przy 1 kHz (lub 117 dB/Vrms przy 1 kHz). Dzięki niskiej impedancji i wysokiej skuteczności sprzęt dobrze współpracuje ze źródłami o mniejszej mocy, takimi jak smartfony, a także z odtwarzaczami przenośnymi czy wzmacniaczami słuchawkowymi. Słuchawki mają oficjalny certyfikat Hi-Res Audio.

Niska cena wymusiła pewne oszczędności, więc zamiast muszli z prawdziwego drewna otrzymujemy wiernie imitujące je panele wykonane techniką natryskową. Słuchawki dostępne są w wersjach kolorystycznych czarnej oraz morelowej. Obudowa ma jarzma wykonane ze stopu aluminium oraz samodopasowujący się pałąk. Waga całej konstrukcji wynosi 280 gramów. Poduszki nauszne wyprodukowano z miękkich materiałów i wyposażono w system szybkiego demontażu, co ułatwia czyszczenie lub wymianę padów.

W kwestii okablowania zastosowano podwójne złącza 3,5 mm TRS w muszlach, co umożliwia odłączenie przewodu i zmianę na wariant zbalansowany. Fabryczny kabel o długości 1,5 metra wykonano z miedzi beztlenowej OFC i zakończono wtykiem jack 3,5 mm. Przewód ten został wyposażony w zintegrowany mikrofon oraz pilot sterowania do obsługi połączeń telefonicznych i multimediów.