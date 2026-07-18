FiiO znów to robi. Piękne Snowsky Nature dla budżetowego audiofila
Firma FiiO wprowadziła kolejną nowość, skierowaną do oszczędnych miłośników dobrego audio. Słuchawki Snowsky Nature mają wykończenie przypominające drewno, duże membrany kompozytowe i całkiem przystępną cenę.
FiiO ma już w ofercie podobne modele słuchawek, w tym doskonale oceniane FiiO FT1. Połączenie drewnianych muszli z kompozytową membraną pozwala poczuć odrobinę audiofilskiego luksusu, ale też zapewnia bardzo dobre właściwości brzmieniowe. O ile FiiO FT1 to słuchawki wycenione na ok. 800 zł, to nowy model Snowsky Nature, pozostający w podobnej stylistyce, kosztuje ok. 1/4 tej ceny. To może być niezła propozycja dla melomanów, którzy nie dysponują dużym budżetem, a chcą mieć i ładne, i dobrze brzmiące słuchawki.
Dla miłośników natury i niskich cen
FiiO Snowsky Nature to wokółuszne słuchawki przewodowe o konstrukcji zamkniętej, stworzone z myślą o naturalnym i autentycznym brzmieniu.
Snowsky Nature wykorzystują duże przetworniki dynamiczne o średnicy 50 mm, które według zapewnień FiiO odpowiadają za głębokie, kontrolowane niskie tony, bogatą średnicę oraz szczegółowe wysokie częstotliwości. Zastosowano w nich zaawansowaną japońską membranę kompozytową wzbogaconą sadzą techniczną, połączona z 19-mikronową warstwą PET, która zapewnia niższe zniekształcenia, lepszą odpowiedź impulsową oraz bardziej liniową charakterystykę częstotliwościową.
Snowsky Nature charakteryzują się niską impedancją wynoszącą 24 Ohm oraz pasmem przenoszenia w zakresie od 20 do 40 000 Hz. Czułość została określona na poziomie 101 dB/mW przy 1 kHz (lub 117 dB/Vrms przy 1 kHz). Dzięki niskiej impedancji i wysokiej skuteczności sprzęt dobrze współpracuje ze źródłami o mniejszej mocy, takimi jak smartfony, a także z odtwarzaczami przenośnymi czy wzmacniaczami słuchawkowymi. Słuchawki mają oficjalny certyfikat Hi-Res Audio.
Niska cena wymusiła pewne oszczędności, więc zamiast muszli z prawdziwego drewna otrzymujemy wiernie imitujące je panele wykonane techniką natryskową. Słuchawki dostępne są w wersjach kolorystycznych czarnej oraz morelowej. Obudowa ma jarzma wykonane ze stopu aluminium oraz samodopasowujący się pałąk. Waga całej konstrukcji wynosi 280 gramów. Poduszki nauszne wyprodukowano z miękkich materiałów i wyposażono w system szybkiego demontażu, co ułatwia czyszczenie lub wymianę padów.
W kwestii okablowania zastosowano podwójne złącza 3,5 mm TRS w muszlach, co umożliwia odłączenie przewodu i zmianę na wariant zbalansowany. Fabryczny kabel o długości 1,5 metra wykonano z miedzi beztlenowej OFC i zakończono wtykiem jack 3,5 mm. Przewód ten został wyposażony w zintegrowany mikrofon oraz pilot sterowania do obsługi połączeń telefonicznych i multimediów.
Snowsky Nature pojawiły się już jako zapowiedź w pierwszym z polskich sklepów, choć ich cena nie jest jeszcze znana. Natomiast w sklepie FiiO na AliExpress słuchawki dostępne są za 217 zł (z VAT), więc jest to kwota bardzo zachęcająca.