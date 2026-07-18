Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda
Firma Belkin wprowadziła na rynek nowy powerbank, o długaśnej nazwie BoostCharge Pro Power Bank 10K with Motion Sensing Light. Ma jeden bajer, który może się przydać
Niby zwykły powerbank 10 Ah, ale taki z charakterem
Nowa propozycja renomowanej marki Belkin (obecnej m.in. w sklepie Apple) ma wymiary 118 x 60 x 32 mm i waży 257 gramów. Powerbank oferuje standardy Power Delivery (PD) oraz PPS z maksymalną mocą 45 W przy użyciu jednego złącza, oraz 30 + 15 W przy użyciu obu portów USB.
Największą nowością jest wysuwany panel świetlny. Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu oraz dotykowej regulacji jasności powerbank może służyć jako lampka nocna przy łóżku, doświetlenie twarzy podczas rozmów wideo, a nawet jako światło awaryjne z trybem SOS.
Ponieważ diody LED są wysoce energooszczędne, korzystanie z lampki nie powoduje szybkiego drenażu baterii. Na froncie obudowy znajduje się czytelny wyświetlacz, który wskazuje dokładny, procentowy poziom naładowania.
Urządzenie zadebiutowało w Chinach na platformie JD.com (to ta, co kupuje teraz Media Markt), gdzie zostało wycenione na 329 juanów, co w przeliczeniu daje około 200 zł. Nie jest to mało, ale rozmawiamy o marce premium. Powerbank dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim oraz pomarańczowym.