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Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda

Firma Belkin wprowadziła na rynek nowy powerbank, o długaśnej nazwie BoostCharge Pro Power Bank 10K with Motion Sensing Light. Ma jeden bajer, który może się przydać

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 16:34
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Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda
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Niby zwykły powerbank 10 Ah, ale taki z charakterem

Nowa propozycja renomowanej marki Belkin (obecnej m.in. w sklepie Apple) ma wymiary 118 x 60 x 32 mm i waży 257 gramów. Powerbank oferuje standardy Power Delivery (PD) oraz PPS z maksymalną mocą 45 W przy użyciu jednego złącza, oraz 30 + 15 W przy użyciu obu portów USB.

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Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda
Jeden przewód masz już wbudowany

Największą nowością jest wysuwany panel świetlny. Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu oraz dotykowej regulacji jasności powerbank może służyć jako lampka nocna przy łóżku, doświetlenie twarzy podczas rozmów wideo, a nawet jako światło awaryjne z trybem SOS.

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Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda

Ponieważ diody LED są wysoce energooszczędne, korzystanie z lampki nie powoduje szybkiego drenażu baterii. Na froncie obudowy znajduje się czytelny wyświetlacz, który wskazuje dokładny, procentowy poziom naładowania.

Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda

Urządzenie zadebiutowało w Chinach na platformie JD.com (to ta, co kupuje teraz Media Markt), gdzie zostało wycenione na 329 juanów, co w przeliczeniu daje około 200 zł. Nie jest to mało, ale rozmawiamy o marce premium. Powerbank dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim oraz pomarańczowym.

Powerbank z lampką nocną? W tym szaleństwie jest metoda
Na zdjęciach wydaje się może duża, ale to maleństwo
Image
telepolis
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Źródła zdjęć: Belkin
Źródła tekstu: gizmochina, oprac. wł