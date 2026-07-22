Pojemny i szybki powerbank za gorsze. Zabierzesz go nawet do samolotu

Sztywny limit dla większości linii lotniczych to 99 Wh, czy jak kto woli 2700 mAh. Jest to jednak granica i czasami lepiej sięgnąć po coś nieznacznie mniejszego. Jak Baseus EnerFill FC41, który oferuje 2500 mAh. Jednak pojemność to dopiero początek jego zalet. A dziś możecie go kupić za jedyne 199 zł.

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Baseus EnerFill FC41 szybki i z kabalami

Bo widzicie: powerbank powinien też być szybki. Tak, aby podłączone urządzenie nie musiało wisieć na nim godzinami. A odpowiednia moc sprawia, że naładujemy nim nie tylko smartfon, ale i laptopa, kamerę i tablet. I to wszystko jednocześnie. Baseus EnerFill FC41 oferuje 140 W mocy na wyjściu, a to już zapas, którym można zdziałać naprawdę dużo. Sam może być ładowany z mocą 65 W.

Powerbank to jednak także konieczność podłączania kabli. Jednak nie w tym przypadku. Owszem, mamy tu USB-A i USB-C, ze wsparciem do PD i QC. Jednak te sznurki ułatwiające transport nie są żadnymi sznurkami a dwoma kablami USB-C, którymi można zarówno ładować urządzenia, jak i sam powerbank. Zgubiony lub zapomniany kabel przestaje tu być problemem.