Żabka zmieni się w 7-Eleven? Akcje ostro w górę
Notowania Żabki na GPW poszły mocno w górę. Inwestorzy rzucili się po akcje spółki, ponieważ zrobiło się o niej głośno w mediach o globalnym zasięgu. Z doniesień wynika, że sieć może się doczekać potężnego inwestora.
Agencja Bloomberga poinformowała, że udziałami w sieci sklepów małoformatowych Żabka zainteresowany jest koncern Seven & I. W Polsce ta nazwa pewnie nie mówi zbyt wiele, ale podmiot zarządza m.in. sklepami pod szyldem 7-Eleven, których na całym świecie jest około 85 tys. Dla porównania: Żabek jest około 13 tys.
Moloch z Japonii zainteresowany Żabką
Co wiadomo o rozmowach, które ma prowadzić Seven & I z udziałowcami Żabki? W zasadzie niewiele – mają się toczyć. To jednak wystarczyło, by notowania spółki poszły do góry o niemal 10 proc. Za jedną akcję trzeba teraz (czwartkowe przedpołudnie) zapłacić prawie 31 zł. Warto zaznaczyć, że to historyczne maksimum. W tym samym czasie WIG20 rośnie o około 0,8 proc., a WIG o 0,5 proc.
Żabka od dawna nie jest polska
Nim pojawią się głosy, że kolejna firma przestanie być polska, spieszę przypomnieć, że ten biznes od dawna jest w obcych rękach. Zmiany w tym zakresie zaczęły się jeszcze w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia, w kolejnych latach zmieniały się fundusze, które wrzucały w swoje portfolio sieć sklepów między Bugiem a Odrą. A ostatnio także nad Dunajem, bo Żabka zaczęła się rozwijać w Rumunii.
Popularna sieć sklepów zadebiutowała na GPW w 2024 roku
Na Giełdzie Papierów Wartościowych Żabka pojawiła się w październiku 2024 roku. Było to spore wydarzenie, największy debiut na przestrzeni kilku ostatnich lat. Trudno jednak pisać, o spektakularnym wejściu na rynek – kurs akcji nie wystrzelił w górę. W kolejnych tygodniach akcje taniały, potem sytuacja zaczęła się stabilizować. Teraz na wykresie uwidacznia się wyraźna zmiana.
Co opisana sytuacja oznacza dla klientów? Na razie pewnie niewiele - sieć będzie funkcjonować normalnie. Jeśli pogłoski okażą się prawdziwe i pojawi się nowy inwestor, rozwój podmiotu może przyspieszyć. Dotyczy to zarówno kwestii geograficznej, jak i ofertowej.