Żabka zmieni się w 7-Eleven? Akcje ostro w górę

Agencja Bloomberga poinformowała, że udziałami w sieci sklepów małoformatowych Żabka zainteresowany jest koncern Seven & I. W Polsce ta nazwa pewnie nie mówi zbyt wiele, ale podmiot zarządza m.in. sklepami pod szyldem 7-Eleven, których na całym świecie jest około 85 tys. Dla porównania: Żabek jest około 13 tys.

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Moloch z Japonii zainteresowany Żabką

Co wiadomo o rozmowach, które ma prowadzić Seven & I z udziałowcami Żabki? W zasadzie niewiele – mają się toczyć. To jednak wystarczyło, by notowania spółki poszły do góry o niemal 10 proc. Za jedną akcję trzeba teraz (czwartkowe przedpołudnie) zapłacić prawie 31 zł. Warto zaznaczyć, że to historyczne maksimum. W tym samym czasie WIG20 rośnie o około 0,8 proc., a WIG o 0,5 proc.

Żabka od dawna nie jest polska

Nim pojawią się głosy, że kolejna firma przestanie być polska, spieszę przypomnieć, że ten biznes od dawna jest w obcych rękach. Zmiany w tym zakresie zaczęły się jeszcze w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia, w kolejnych latach zmieniały się fundusze, które wrzucały w swoje portfolio sieć sklepów między Bugiem a Odrą. A ostatnio także nad Dunajem, bo Żabka zaczęła się rozwijać w Rumunii.

Popularna sieć sklepów zadebiutowała na GPW w 2024 roku

Na Giełdzie Papierów Wartościowych Żabka pojawiła się w październiku 2024 roku. Było to spore wydarzenie, największy debiut na przestrzeni kilku ostatnich lat. Trudno jednak pisać, o spektakularnym wejściu na rynek – kurs akcji nie wystrzelił w górę. W kolejnych tygodniach akcje taniały, potem sytuacja zaczęła się stabilizować. Teraz na wykresie uwidacznia się wyraźna zmiana.