Wiadomości

Żabka zmieni się w 7-Eleven? Akcje ostro w górę

Notowania Żabki na GPW poszły mocno w górę. Inwestorzy rzucili się po akcje spółki, ponieważ zrobiło się o niej głośno w mediach o globalnym zasięgu. Z doniesień wynika, że sieć może się doczekać potężnego inwestora.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 12:07
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Żabka zmieni się w 7-Eleven? Akcje ostro w górę
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Agencja Bloomberga poinformowała, że udziałami w sieci sklepów małoformatowych Żabka zainteresowany jest koncern Seven & I. W Polsce ta nazwa pewnie nie mówi zbyt wiele, ale podmiot zarządza m.in. sklepami pod szyldem 7-Eleven, których na całym świecie jest około 85 tys. Dla porównania: Żabek jest około 13 tys. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Moloch z Japonii zainteresowany Żabką

Co wiadomo o rozmowach, które ma prowadzić Seven & I z udziałowcami Żabki? W zasadzie niewiele – mają się toczyć. To jednak wystarczyło, by notowania spółki poszły do góry o niemal 10 proc. Za jedną akcję trzeba teraz (czwartkowe przedpołudnie) zapłacić prawie 31 zł. Warto zaznaczyć, że to historyczne maksimum. W tym samym czasie WIG20 rośnie o około 0,8 proc., a WIG o 0,5 proc.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasłona EUROFIRANY Rita 140 x 250 cm Miętowy
Zasłona EUROFIRANY Rita 140 x 250 cm Miętowy
0 zł
39.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.9 zł
Karma dla kota ORIJEN Six Fish Cat 4 x 5.4 kg
Karma dla kota ORIJEN Six Fish Cat 4 x 5.4 kg
0 zł
1215.96 zł - najniższa cena
Kup teraz 1215.96 zł
Karta graficzna ASROCK Radeon RX 9060 XT Challenger OC 16GB
Karta graficzna ASROCK Radeon RX 9060 XT Challenger OC 16GB
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement

Żabka od dawna nie jest polska

Nim pojawią się głosy, że kolejna firma przestanie być polska, spieszę przypomnieć, że ten biznes od dawna jest w obcych rękach. Zmiany w tym zakresie zaczęły się jeszcze w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia, w kolejnych latach zmieniały się fundusze, które wrzucały w swoje portfolio sieć sklepów między Bugiem a Odrą. A ostatnio także nad Dunajem, bo Żabka zaczęła się rozwijać w Rumunii. 

Popularna sieć sklepów zadebiutowała na GPW w 2024 roku

Na Giełdzie Papierów Wartościowych Żabka pojawiła się w październiku 2024 roku. Było to spore wydarzenie, największy debiut na przestrzeni kilku ostatnich lat. Trudno jednak pisać, o spektakularnym wejściu na rynek – kurs akcji nie wystrzelił w górę. W kolejnych tygodniach akcje taniały, potem sytuacja zaczęła się stabilizować. Teraz na wykresie uwidacznia się wyraźna zmiana. 

Co opisana sytuacja oznacza dla klientów? Na razie pewnie niewiele - sieć będzie funkcjonować normalnie. Jeśli pogłoski okażą się prawdziwe i pojawi się nowy inwestor, rozwój podmiotu może przyspieszyć. Dotyczy to zarówno kwestii geograficznej, jak i ofertowej. 

Image
telepolis
giełda żabka
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski/Telepolis.pl, Robert Way / Shutterstock