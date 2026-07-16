Orange rozbudowuje 5G. Zasięg ma już prawie 89 proc. Polaków

Najważniejsza liczba dotyczy jednak zasięgu 5G. Technologia piątej generacji jest już dostępna dla 88,96% mieszkańców Polski. To oznacza, że Orange jest bardzo blisko celu wyznaczonego na koniec 2026 roku: objęcia 5G co najmniej 90% populacji kraju.

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Szybkie 5G rośnie w dużych miastach

W drugim kwartale Orange uruchomił 5G w paśmie C na 386 kolejnych stacjach bazowych. To właśnie ten zakres częstotliwości zapewnia wysokie prędkości i większą pojemność sieci. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie z Internetu mobilnego korzysta dużo osób jednocześnie.

Pod koniec czerwca szybkie 5G Orange działało już w 4966 lokalizacjach w całej Polsce. Pomarańczowy operator zapowiada, że na tym nie kończy. Do końca roku chce włączyć pasmo C na kolejnych kilkuset stacjach. Plan minimum zakłada osiągnięcie poziomu 5600 takich obiektów.

Rozbudowa ma znaczenie nie tylko dla testów prędkości. Większa liczba stacji z pasmem C może poprawić działanie Internetu tam, gdzie sieć bywa najbardziej obciążona: w centrach miast, osiedlach mieszkaniowych, okolicach dworców czy popularnych miejscach wypoczynku.

Zasięg 5G do 1050 Mb/s w Orange (źródło: www.orange.pl)

Pasmo 700 MHz trafia poza miasta

Równolegle Orange rozwija 5G w paśmie 700 MHz. To częstotliwość o innych zadaniach niż pasmo C. Nie zapewnia tak rekordowych transferów, ale lepiej dociera na większe odległości i łatwiej pokrywa tereny słabiej zurbanizowane.

Między kwietniem a czerwcem 2026 roku 5G na 700 MHz pojawiło się na 324 stacjach Orange. Łącznie rozwiązanie działało na koniec kwartału w ponad 1654 lokalizacjach.

Zasięg 5G do 370 Mb/s z Orange (źródło: www.orange.pl)

Do końca roku operator chce mocno zwiększyć tę liczbę. Cel to co najmniej 2600 stacji wyposażonych w 5G wykorzystujące pasmo 700 MHz. W praktyce powinno to przełożyć się przede wszystkim na lepszą dostępność nowej sieci w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

Orange 5G dwutorowo: pasmo C wzmacnia wydajność sieci w zatłoczonych miejscach, a 700 MHz poszerza jej zasięg tam, gdzie dotarcie z szybką transmisją danych jest trudniejsze. Po drugim kwartale operatorowi brakuje niewiele do przekroczenia progu 90% populacji w zasięgu 5G jeszcze w 2026 roku. Natomiast całkowita liczba stacji bazowych zbliża się do 13 tysięcy.