T-Mobile w lipcu nie marnuje czasu. Magentowa sieć coraz 5G Bardziej

Wcześniej T-Mobile obszernie podsumował pierwsze półrocze swoich działań, chwaląc się, ile w tym czasie wybudował nowych stacji bazowych i jak zwiększył zasięg sieci. Te informacje operator uzupełnił teraz o najnowsze dane, już pochodzące z lipca, a konkretnie, z ostatniego minionego tygodnia. Widać, że T-Mobile nie spoczywa na laurach i dalej rozbudowuje zasięg.

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T-Mobile ma już 12 818 stacji

Obecnie łączna liczba stacja bazowych działających w T-Mobile wynosi już 12 818. W tym tygodniu T-Mobile uruchomił 5 nowych stacji!.

Jednocześnie zwiększa się liczba stacji bazowych, na których działa już standard 5G. Dzięki pracom prowadzonym w ostatnim tygodniu liczba stacji z 5G w paśmie C wzrosła do 5143. W tym czasie T-Mobile uruchomił nowy standard na 19 stacjach bazowych.

Dzięki temu poprawił się zasięg między innymi w: Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Granicy, Grodzisku Mazowieckim, Kąpielach Wielkich, Łodzi, Malborku, Milanówku, Ostrzeszowie czy Pabianicach. Są też całkiem nowe miejscowości w zasięgu: Nowęcin, Targowisko, Wrząca i Żarki.

Zwiększa się także liczba stacji bazowych z pasmem 700 MHz – w T-Mobile działa ich już 900. W ostatnim tygodniu magentowy operator uruchomił 23 nowych stacji z tym standardem. Pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi takich jak: Garwolin, Grudziądz, Kamionek Wielki, Malbork czy Nowe Miasto Lubawskie.