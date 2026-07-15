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T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę

T-Mobile ostro wziął się do pracy w pierwszym półroczu 2026 roku. Operator postawił setki nowych nadajników i zauważalnie przyspieszył Internet. Z magentowej sieci 5G może już bez problemu korzystać zdecydowana większość Polaków.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:25
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T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę
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5G dociera na prowincję

Magentowa sieć najnowszej generacji rośnie w oczach. Od stycznia do czerwca 2026 roku T-Mobile skupił się na rozbudowie sieci z wykorzystaniem wszystkich posiadanych częstotliwości. Pojemnościowe pasmo C zyskało 352 nowe lokalizacje. Łącznie telekom dysponuje już 5110 takimi stacjami.

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Równie ważne rzeczy działy się w paśmie 700 MHz. To właśnie ono odpowiada za budowanie dobrego zasięgu z dala od wielkich miast. W tym obszarze przybyło 351 stacji, co daje łącznie 878 nadajników. Efekt jest taki, że szybki Internet mobilny w końcu dociera do mniejszych miejscowości oraz wsi. Obecnie w zasięgu sieci 5G od T-Mobile znajduje się aż 94% mieszkańców Polski.

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T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę
Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

Internet szybszy o jedną czwartą

Budowa nowych masztów to jednak nie wszystko. Operator zrobił też porządki w tym, co już posiada. Wykorzystując zasoby z ostatniej aukcji, udało się zwiększyć pojemność pasma LTE 800 MHz o połowę w skali całego kraju. Dla klientów oznacza to realny wzrost prędkości pobierania danych o około 25%. Zauważyły to już niezależne aplikacje mierzące jakość sieci.

W lutym 2026 roku telekom zakończył też inny ważny proces techniczny. Mowa o porządkowaniu pasma 1800 MHz, czyli tak zwanym reshufflingu. Kilka mniejszych bloków częstotliwości połączono w jeden duży. Taki zabieg zwiększył dostępne pasmo o 50%. Klienci odczują tę zmianę podczas oglądania wideo czy streamingu meczów na żywo. Sieć powinna być stabilniejsza w godzinach wieczornego szczytu.

T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę

Tysiące masztów w całej Polsce

Spójrzmy na ogólne statystyki operatora. Tylko w pierwszej połowie tego roku T-Mobile uruchomił 209 zupełnie nowych stacji bazowych. Na koniec czerwca w użyciu było dokładnie 6412 własnych, aktywnych nadajników. Jeśli dodamy do tego infrastrukturę dzieloną z innymi sieciami, daje to 12806 lokalizacji na mapie Polski.

Równolegle technicy zmodernizowali 142 starsze stacje. Takie prace często uchodzą naszej uwadze, ale są absolutnie niezbędne. Pozwalają utrzymać wysoką jakość usług dla ponad 13 milionów klientów, którzy każdego dnia dzwonią i surfują po sieci. Zapotrzebowanie na paczki gigabajtów stale rośnie, więc operator musi mieć odpowiedni zapas mocy na kolejne miesiące i lata.

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile