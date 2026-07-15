T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę

5G dociera na prowincję

Magentowa sieć najnowszej generacji rośnie w oczach. Od stycznia do czerwca 2026 roku T-Mobile skupił się na rozbudowie sieci z wykorzystaniem wszystkich posiadanych częstotliwości. Pojemnościowe pasmo C zyskało 352 nowe lokalizacje. Łącznie telekom dysponuje już 5110 takimi stacjami.

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Równie ważne rzeczy działy się w paśmie 700 MHz. To właśnie ono odpowiada za budowanie dobrego zasięgu z dala od wielkich miast. W tym obszarze przybyło 351 stacji, co daje łącznie 878 nadajników. Efekt jest taki, że szybki Internet mobilny w końcu dociera do mniejszych miejscowości oraz wsi. Obecnie w zasięgu sieci 5G od T-Mobile znajduje się aż 94% mieszkańców Polski.

Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

Internet szybszy o jedną czwartą

Budowa nowych masztów to jednak nie wszystko. Operator zrobił też porządki w tym, co już posiada. Wykorzystując zasoby z ostatniej aukcji, udało się zwiększyć pojemność pasma LTE 800 MHz o połowę w skali całego kraju. Dla klientów oznacza to realny wzrost prędkości pobierania danych o około 25%. Zauważyły to już niezależne aplikacje mierzące jakość sieci.

W lutym 2026 roku telekom zakończył też inny ważny proces techniczny. Mowa o porządkowaniu pasma 1800 MHz, czyli tak zwanym reshufflingu. Kilka mniejszych bloków częstotliwości połączono w jeden duży. Taki zabieg zwiększył dostępne pasmo o 50%. Klienci odczują tę zmianę podczas oglądania wideo czy streamingu meczów na żywo. Sieć powinna być stabilniejsza w godzinach wieczornego szczytu.

Tysiące masztów w całej Polsce

Spójrzmy na ogólne statystyki operatora. Tylko w pierwszej połowie tego roku T-Mobile uruchomił 209 zupełnie nowych stacji bazowych. Na koniec czerwca w użyciu było dokładnie 6412 własnych, aktywnych nadajników. Jeśli dodamy do tego infrastrukturę dzieloną z innymi sieciami, daje to 12806 lokalizacji na mapie Polski.