Setki gigabajtów w prezencie. Fonia tnie ceny i sypie letnimi bonusami
Wakacje w pełni, a to oznacza wzmożone zapotrzebowanie na transfer danych w telefonie. Fonia postanowiła ułatwić życie nowym klientom i w lipcu znowu kusi ogromnymi pakietami darmowego Internetu oraz zauważalnie obniża początkowe koszty usług.
Pół ceny i 200 GB gratis
Od 14 do 31 lipca trwa nowa promocja dla osób przenoszących numer. Jeśli zdecydujesz się na przejście do sieci Fonia w tym oknie czasowym, zapłacisz zauważalnie mniej. Operator obcina cenę wybranego pakietu miesięcznego o równe 50 procent. Obniżka dotyczy pierwszego miesiąca korzystania z usług. Promocja dotyczy usług w zasięgu sieci Orange.
Na tańszym abonamencie oferta się jednak nie kończy. Nowi klienci dostają zastrzyk w postaci 200 GB darmowego Internetu na start. Taka paczka powinna wystarczyć na intensywne wakacyjne wyjazdy, pracę zdalną z plaży czy częste udostępnianie połączenia znajomym. Bonusowe gigabajty trafią na konto w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji numeru w sieci. Pakiet będzie ważny przez 30 dni. Szczegóły tej oferty można znaleźć na stronie promocji Fonii.
Mundial nabija darmowy transfer
Równolegle na ostatniej prostej znajduje się inna duża akcja. Fonia od początku turnieju nagradza kibiców za bramki strzelane podczas mistrzostw świata. Zasada działania jest banalnie prosta. Każdy gol trafiony na Mundialu oznacza 1 GB dodatkowego Internetu. Piłkarze nie próżnują, bo licznik przekroczył już barierę 280 bramek. To z kolei gwarantuje grubo ponad 280 GB darmowego transferu danych dla uczestników.
Piłkarski turniej potrwa do niedzieli, 19 lipca 2026 roku. Bramki wciąż są zliczane, więc ostateczna pula darmowych gigabajtów jeszcze urośnie przed finałem. Bonus trafi do użytkowników, którzy przeniosą numer i wybiorą usługi Fonii na zasięgu Orange w trakcie trwania mistrzostw. Dokładna wielkość paczki będzie znana dopiero po ostatnim gwizdku. Szczegóły pod tym adresem.