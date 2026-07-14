Setki gigabajtów w prezencie. Fonia tnie ceny i sypie letnimi bonusami

Pół ceny i 200 GB gratis

Od 14 do 31 lipca trwa nowa promocja dla osób przenoszących numer. Jeśli zdecydujesz się na przejście do sieci Fonia w tym oknie czasowym, zapłacisz zauważalnie mniej. Operator obcina cenę wybranego pakietu miesięcznego o równe 50 procent. Obniżka dotyczy pierwszego miesiąca korzystania z usług. Promocja dotyczy usług w zasięgu sieci Orange.

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Na tańszym abonamencie oferta się jednak nie kończy. Nowi klienci dostają zastrzyk w postaci 200 GB darmowego Internetu na start. Taka paczka powinna wystarczyć na intensywne wakacyjne wyjazdy, pracę zdalną z plaży czy częste udostępnianie połączenia znajomym. Bonusowe gigabajty trafią na konto w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji numeru w sieci. Pakiet będzie ważny przez 30 dni. Szczegóły tej oferty można znaleźć na stronie promocji Fonii.

Mundial nabija darmowy transfer

Równolegle na ostatniej prostej znajduje się inna duża akcja. Fonia od początku turnieju nagradza kibiców za bramki strzelane podczas mistrzostw świata. Zasada działania jest banalnie prosta. Każdy gol trafiony na Mundialu oznacza 1 GB dodatkowego Internetu. Piłkarze nie próżnują, bo licznik przekroczył już barierę 280 bramek. To z kolei gwarantuje grubo ponad 280 GB darmowego transferu danych dla uczestników.