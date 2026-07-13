Darmowe gigabajty od T-Mobile. Przydadzą się na wakacjach

Kto skorzysta z darmowego Internetu?

Nowa promocja T-Mobile jest skierowana wyłącznie do użytkowników taryfy GO! w ofercie na kartę. To właśnie ta grupa klientów może liczyć na darmowy pakiet o wielkości 5 GB. Aby w ogóle myśleć o włączeniu tego bonusu, musisz jednak spełnić dwa podstawowe warunki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Twoje konto musi być aktywne, czyli umożliwiać swobodne wykonywanie połączeń wychodzących. Na koncie głównym muszą też znajdować się jakiekolwiek środki. Dodatnie saldo to absolutna konieczność, by móc cieszyć się działaniem nowej usługi.

Jak odebrać darmowe gigabajty?

Cała procedura jest banalnie prosta i zamyka się w kilku kliknięciach na ekranie. Prezentu nie włączysz jednak standardowym krótkim kodem wpisywanym na klawiaturze telefonu. Konieczne jest uruchomienie oficjalnej aplikacji Mój T-Mobile. Następnie przejdź do sekcji z programem lojalnościowym o nazwie Magenta Moments. To właśnie tam operator ukrył przycisk aktywacji promocyjnej paczki danych.

Masz kilka numerów na kartę podpiętych pod jedną aplikację? Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie. Bonus trzeba włączać na każdym z nich osobno. Wymaga to każdorazowego przelogowania się na dany profil bezpośrednio w programie Magenta Moments. Sam proces aktywacji trwa zazwyczaj chwilę. Operator daje sobie jednak na sfinalizowanie sprawy maksymalnie 24 godziny. O pomyślnym uruchomieniu paczki zostaniesz powiadomiony za pomocą wiadomości SMS.

O tym warto wiedzieć

Otrzymana paczka 5 GB jest ważna przez dokładnie 5 dni od momentu uruchomienia. Po tym krótkim terminie wszystkie niewykorzystane gigabajty po prostu bezpowrotnie przepadają. Z bezpłatnej usługi każdy użytkownik może skorzystać tylko jeden raz w trakcie trwania całej akcji. Bonusu nie da się też w żaden sposób wyłączyć ręcznie, bo zniknie on samoczynnie po upływie z góry określonego czasu. Warto również wiedzieć, że darmowy pakiet ma bardzo wysoki priorytet. Zostanie on wykorzystany przed Twoimi pozostałymi płatnymi pakietami oraz gotówką zgromadzoną wcześniej na koncie.

Promocyjny Internet zadziała zarówno na terytorium Polski, jak i w Unii Europejskiej w ramach Strefy Roamingowej 1A. W przypadku podróży zagranicznych istnieje jednak pewien haczyk. Otrzymany prezent nie powiększa Twojego standardowego Limitu Danych UE z obecnej taryfy. Jeśli nie masz aktywnych innych płatnych pakietów, to za transmisję za granicą i tak zapłacisz dodatkowo według normalnego cennika roamingowego. Uważaj też na ewentualne migracje i zmiany wybranej oferty. Przejście do sieci Heyah na kartę lub na zwykły abonament T-Mobile spowoduje natychmiastowe i bezpowrotne skasowanie darmowego bonusu.