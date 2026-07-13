UOKiK uderzył w influencerów. Ucierpieć miały dzieci

Urząd poinformował w swoim komunikacie, że jeśli zarzuty się potwierdzą, twórcom internetowym grozi kara do 10 proc. obrotu. To jednak nie koniec, bo osoba zarządzająca Wojan Group może ponieść karę do 2 mln zł.

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Twórcy z YouTube'a i sprzedawcy

Wojan i Palion to twórcy internetowi prowadzący kanały w serwisach YouTube i TikTok. Tworzone przez nich treści dotyczą przede wszystkim tematyki gamingowej, w szczególności gry Minecraft. Materiały kierowane są do dzieci, głównie w wieku wczesnoszkolnym. Jednocześnie osoby te prowadzą sklepy internetowe, w których można kupić odzież, napoje, komiksy czy artykuły szkolne. I tu pojawia się problem.

To jeszcze relacja z gry czy już reklama?

Z analizy UOKiK wynika, że sposób promowania wspomnianych towarów może naruszać przepisy chroniące młodocianych konsumentów. Reklamy produktów nierzadko są osią fabuły publikowanych treści. Wspomniani influencerzy płynnie przechodzą od komentowania rozgrywki do prezentowania rzeczy, które sprzedają. Czasem te granice są całkowicie zacierane – przykładem budowa wirtualnego sklepu Żabka. W tym miejscu warto dodać, że w ofercie tej sieci przeszło rok temu pojawił się napój "Wojanek".

Kupujcie, bo towar zaraz zniknie!

Zastrzeżenia prezesa Urzędu budzi nie tylko fakt kierowania przekazu bezpośrednio do najmłodszych, ale też sposób, w jaki się to odbywa. Influencerzy wykorzystują rymowanki, animacje czy język atrakcyjny dla dzieci. Mało? To dorzućmy informacje o tym, że inne dzieci już kupiły, że produkt niebawem zniknie ze sprzedaży. Albo że jest magiczny. UOKiK podaje przykłady takich działań:

„Chcesz wrócić do szkoły jak sigma. Wbijaj na Wojan Shop. Dodaliśmy nową kolekcję szkolną”. „Wbijajcie do Żabek, póki te Wojanki jeszcze są”. „Uważaj, bo liczba zestawów jest ograniczona, a jak zniknie to już nie wróci. Sprawdź na Wojan Shop”. „Już wielu wojowników Wojana zdecydowało się zakupić ten zestaw i zamieścili oni nawet swoje opinie”. „Ilość koszulek jest mocno ograniczona, także śpieszcie się jeśli chcecie zdobyć swoją”.

Treści tego typu pojawiały się na kanałach "WojanGames", "WojanPlus", "wojanteam_pl" oraz "Palion Games" i "Palion Games Plus".

Reklamy kierowane do dzieci to grząski grunt