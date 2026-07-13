Wiadomości

Światłowód przyspiesza do 5 Gb/s. Lokalny operator wyprzedza rynek

ASTA-NET jako pierwszy w swoim regionie uruchomił technologię XGS-PON. To rozwiązanie pozwala na dostęp do Internetu o prędkości sięgającej 5 Gb/s.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Światłowód przyspiesza do 5 Gb/s. Lokalny operator wyprzedza rynek
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Internet, który nadąża za domem pełnym urządzeń

Wdrożona technologia to odpowiedź na wyraźny trend. W domach rośnie liczba podłączonych sprzętów – od telewizorów 4K, przez konsole, po systemy smart home. Do tego dochodzi praca zdalna i wideokonferencje. W efekcie standardowe łącza coraz częściej okazują się niewystarczające.

Dalsza część tekstu pod wideo

XGS-PON zwiększa przepustowość całej sieci światłowodowej. Oznacza to wyższe prędkości i mniejsze spadki jakości, nawet gdy z Internetu korzysta wiele osób jednocześnie. Jeszcze niedawno takie rozwiązania były zarezerwowane głównie dla dużych operatorów i firm.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-SH119W 16" OLED R5-150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-SH119W 16" OLED R5-150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Laptop ASUS VivoBook Pro K3500PC-L1358W 15.6" OLED i5-11300H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook Pro K3500PC-L1358W 15.6" OLED i5-11300H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
0 zł
4235.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 4235.69 zł
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42-R5NV 16" IPS 180Hz R5-240 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3050, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42-R5NV 16" IPS 180Hz R5-240 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3050, Funkcje AI
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Advertisement

Lokalni gracze przyspieszają inwestycje

Wdrożenie XGS-PON przez ASTA-NET wpisuje się w szerszy kierunek zmian na rynku. Coraz częściej to lokalni operatorzy inwestują w najnowsze technologie i realnie konkurują z największymi graczami.

Światłowód przyspiesza do 5 Gb/s. Lokalny operator wyprzedza rynek

Spółka podkreśla, że rozwój infrastruktury to proces długoterminowy. Modernizacja sieci ma nie tylko odpowiadać na obecne potrzeby, ale też przygotować ją na kolejne lata. Rosnące wymagania użytkowników nie pozostawiają tu wiele miejsca na stagnację.

Dostępność rośnie, ale stopniowo

Na razie usługa oparta na XGS-PON działa w wybranych lokalizacjach. To efekt konieczności dostosowania infrastruktury do nowych standardów. Operator zapowiada jednak dalszą rozbudowę i rozszerzanie zasięgu.

Światłowód przyspiesza do 5 Gb/s. Lokalny operator wyprzedza rynek
Zasięg sieci ASTA-NET
Laptop gamingowy Lenovo Legion 5 15AHP11 OLED 15,3" 165Hz R7 250 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX5060 DLSS4 Win11
5699,00 zł
10%
6299.00
Laptop gamingowy MSI Katana 17 B13VEK-1261XPL 17,3" 144Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB Dysk SSD RTX4050 DLSS3
4699,00 zł
5%
4949.00
Image
telepolis
asta-net szybki internet internet światłowodowy XGS-PON 5 Gb/s światłowód 5 Gb/s
Źródła zdjęć: Asta-Net
Źródła tekstu: Asta-Net