Światłowód przyspiesza do 5 Gb/s. Lokalny operator wyprzedza rynek

Internet, który nadąża za domem pełnym urządzeń

Wdrożona technologia to odpowiedź na wyraźny trend. W domach rośnie liczba podłączonych sprzętów – od telewizorów 4K, przez konsole, po systemy smart home. Do tego dochodzi praca zdalna i wideokonferencje. W efekcie standardowe łącza coraz częściej okazują się niewystarczające.

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XGS-PON zwiększa przepustowość całej sieci światłowodowej. Oznacza to wyższe prędkości i mniejsze spadki jakości, nawet gdy z Internetu korzysta wiele osób jednocześnie. Jeszcze niedawno takie rozwiązania były zarezerwowane głównie dla dużych operatorów i firm.

Lokalni gracze przyspieszają inwestycje

Wdrożenie XGS-PON przez ASTA-NET wpisuje się w szerszy kierunek zmian na rynku. Coraz częściej to lokalni operatorzy inwestują w najnowsze technologie i realnie konkurują z największymi graczami.

Spółka podkreśla, że rozwój infrastruktury to proces długoterminowy. Modernizacja sieci ma nie tylko odpowiadać na obecne potrzeby, ale też przygotować ją na kolejne lata. Rosnące wymagania użytkowników nie pozostawiają tu wiele miejsca na stagnację.

Dostępność rośnie, ale stopniowo

Na razie usługa oparta na XGS-PON działa w wybranych lokalizacjach. To efekt konieczności dostosowania infrastruktury do nowych standardów. Operator zapowiada jednak dalszą rozbudowę i rozszerzanie zasięgu.