Plus gasi światło. Z tymi pakietami musisz się pożegnać
Klienci sieci Plus muszą przygotować się na zmiany w cenniku. Operator poinformował o wycofaniu wybranych pakietów roamingowych. Nowe zasady wejdą w życie w pierwszej połowie sierpnia.
Cięcia w usługach roamingowych
Polkomtel opublikował krótki komunikat skierowany do swoich klientów. Zgodnie z przekazaną informacją, 10 sierpnia 2026 roku operator zaprzestanie świadczenia kilku usług ułatwiających korzystanie z Internetu za granicą. Zmiany obejmują łącznie pięć paczek danych.
Z oferty Plusa znikają pakiety z grupy "Europa i Turcja". Dotyczy to trzech wariantów pojemności: 1 GB, 2 GB oraz 5 GB. Dodatkowo, operator zdecydował się na wycofanie paczek przeznaczonych do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych. W przypadku pakietu "USA" klienci nie będą mogli już aktywować opcji gwarantujących 2 GB oraz 5 GB transferu. Od 10 sierpnia żadnej z wymienionych usług nie znajdziemy w aktualnym cenniku operatora.
Prawa nabyte zostają zachowane
Zaprzestanie oferowania paczek przez Plusa nie wpłynie na sytuację osób, które zdążą z nich skorzystać przed terminem wycofania. Operator wyraźnie podkreślił w oficjalnym komunikacie, że zmiana oferty nie narusza praw nabytych konsumentów.
Klienci Plusa, którzy zlecą aktywację jednego z wycofywanych pakietów przed 10 sierpnia, zachowają możliwość korzystania z niego na dotychczasowych zasadach. Usługa pozostanie w pełni aktywna przez cały czas obowiązywania umowy na dany pakiet. Blokada włączania usług dotknie wyłącznie tych klientów, którzy spróbują uruchomić wymienione pakiety po terminie wskazanym przez Polkomtel.