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Plus gasi światło. Z tymi pakietami musisz się pożegnać

Klienci sieci Plus muszą przygotować się na zmiany w cenniku. Operator poinformował o wycofaniu wybranych pakietów roamingowych. Nowe zasady wejdą w życie w pierwszej połowie sierpnia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:13
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Plus gasi światło. Z tymi pakietami musisz się pożegnać
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Cięcia w usługach roamingowych

Polkomtel opublikował krótki komunikat skierowany do swoich klientów. Zgodnie z przekazaną informacją, 10 sierpnia 2026 roku operator zaprzestanie świadczenia kilku usług ułatwiających korzystanie z Internetu za granicą. Zmiany obejmują łącznie pięć paczek danych.

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Z oferty Plusa znikają pakiety z grupy "Europa i Turcja". Dotyczy to trzech wariantów pojemności: 1 GB, 2 GB oraz 5 GB. Dodatkowo, operator zdecydował się na wycofanie paczek przeznaczonych do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych. W przypadku pakietu "USA" klienci nie będą mogli już aktywować opcji gwarantujących 2 GB oraz 5 GB transferu. Od 10 sierpnia żadnej z wymienionych usług nie znajdziemy w aktualnym cenniku operatora.

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Prawa nabyte zostają zachowane

Zaprzestanie oferowania paczek przez Plusa nie wpłynie na sytuację osób, które zdążą z nich skorzystać przed terminem wycofania. Operator wyraźnie podkreślił w oficjalnym komunikacie, że zmiana oferty nie narusza praw nabytych konsumentów.

Klienci Plusa, którzy zlecą aktywację jednego z wycofywanych pakietów przed 10 sierpnia, zachowają możliwość korzystania z niego na dotychczasowych zasadach. Usługa pozostanie w pełni aktywna przez cały czas obowiązywania umowy na dany pakiet. Blokada włączania usług dotknie wyłącznie tych klientów, którzy spróbują uruchomić wymienione pakiety po terminie wskazanym przez Polkomtel.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus