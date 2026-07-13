Plus gasi światło. Z tymi pakietami musisz się pożegnać

Cięcia w usługach roamingowych

Polkomtel opublikował krótki komunikat skierowany do swoich klientów. Zgodnie z przekazaną informacją, 10 sierpnia 2026 roku operator zaprzestanie świadczenia kilku usług ułatwiających korzystanie z Internetu za granicą. Zmiany obejmują łącznie pięć paczek danych.

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Z oferty Plusa znikają pakiety z grupy "Europa i Turcja". Dotyczy to trzech wariantów pojemności: 1 GB, 2 GB oraz 5 GB. Dodatkowo, operator zdecydował się na wycofanie paczek przeznaczonych do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych. W przypadku pakietu "USA" klienci nie będą mogli już aktywować opcji gwarantujących 2 GB oraz 5 GB transferu. Od 10 sierpnia żadnej z wymienionych usług nie znajdziemy w aktualnym cenniku operatora.

Prawa nabyte zostają zachowane

Zaprzestanie oferowania paczek przez Plusa nie wpłynie na sytuację osób, które zdążą z nich skorzystać przed terminem wycofania. Operator wyraźnie podkreślił w oficjalnym komunikacie, że zmiana oferty nie narusza praw nabytych konsumentów.