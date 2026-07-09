Plus: 492 stacje bazowe, nowe i ulepszone. Zasięg 5G rośnie

Plus rzadko informuje o rozbudowie swojej sieci, nie znaczy to jednak, że nie prowadzi żadnych prac. W najnowszym ich etapie operator włączył do sieci lub ulepszył w sumie 492 stacje bazowe. Wśród nich znalazło się 313 nowych nadajników oraz 179 stacji poddanych modernizacji, dzięki którym rośnie dostępność usług zarówno w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

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Jak podkreśla Plus, dzięki zrealizowanym inwestycjom z sieci 5G operatora może korzystać już prawie 28 milionów mieszkańców Polski, co odpowiada niemal 75% populacji kraju. Zasięg sieci obejmuje jednocześnie blisko 36% powierzchni Polski.

313 nowych stacji

Spośród 313 nowych stacji bazowych najwięcej lokalizacji powstało w województwie wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim.

Nowe stacje zostały uruchomione w miejscowościach:

dolnośląskie: Bogdaszowice, Czernina, Gościszów, Grędzina, Kościelna Wieś, Kuźniczysko, Lipiany, Lwówek Śląski, Niezgoda, Parchów, Potasznia, Radostów Średni, Skrzypnik, Ślubów, Tomaszów Bolesławiecki, Trzebnica, Udanin, Uskorz Mały, Wilków, Wojanów, Wrocław, Zaborów, Zaręba;

kujawsko-pomorskie: Chmielniki, Dąbrowa Biskupia, Gnojno, Grudziądz, Kotomierz, Nowa Wieś Wielka, Nowy Dwór, Okoniny Nadjeziorne, Paulina, Piątki, Radziejów, Sukowy, Służewo, Zdroje;

lubelskie: Biała Podlaska, Bronisławka, Chrząchówek, Dęblin, Horodło, Hrebenne, Klocówka, Krasnobród, Krynice, Lubartów, Lublin, Łabuńki Pierwsze, Łukowa, Spiczyn, Zaścianek;

lubuskie: Bukowiec, Golice, Lgiń, Łośno, Małomice, Marszów, Marwice, Miechów, Nowiny Wielkie, Raszyn, Sieniawa, Stare Drzewce, Stare Strącze, Sulęcin, Trzebiechów, Żagań, Żary;

łódzkie: Borzykowa, Brzózki, Brzustów, Chociw, Czyżemin, Drogusza, Grabówie, Janowice, Kutno, Lewin, Łódź, Mierzyce, Nowe Rowiska, Olszowiec, Pabianice, Patoki, Pęczniew, Podwody, Radomsko, Rokiciny-Kolonia, Rozprza, Różyca, Stużno, Tomaszów Mazowiecki (2 stacje), Zmyślona;

małopolskie: Dąbrówka, Facimiech, Gorzów, Góry Luszowskie, Kraków, Krasne-Lasocice, Lusina, Łostówka, Moszczenica Niżna, Niegowić, Nowy Sącz (2 stacje), Nowy Targ, Targanice, Tomice, Wojnicz, Woźniki, Zdzięsławice, Zielonki, Zimnodół;

mazowieckie: Andrzejewo, Augustów, Bandysie, Chromakowo, Dzierzgowo, Gąsocin, Gostynin, Grodziec, Janki, Kobyłka, Kowala-Kolonia, Kożuchówek, Krasne, Lebiedzie-Kolonia, Młódnice, Olszanka, Pach, Pierzchały, Pułtusk, Radom (2 stacje), Sochaczew, Ślepowron, Warszawa (11 stacji), Warka, Wielątki Rosochate, Wólka Okrąglik;

opolskie: Cisek, Chróścina, Dobrodzień, Gręboszów, Grudynia Mała, Kadłub Turawski, Kąty Opolskie, Krapkowice, Krzywiczyny, Kuźnica Ligocka, Pągów, Paczków, Poczołków, Praszka, Rutki, Suchodaniec, Węża;

podkarpackie: Budomierz, Cisów-Las, Czarna Sędziszowska, Dobkowice, Dulcza Wielka, Fredropol, Głogów Małopolski, Harta, Jasienica Rosielna, Jureczkowa, Kalników, Kańczuga, Krościenko, Lisie Jamy, Mechowiec, Mielec, Niechobrz, Niepla, Nienowice, Nozdrzec, Nowosielce, Ostrów, Pysznica, Rzeszów, Skurowa, Trzęsówka, Wielkie Oczy;

podlaskie: Bielsk Podlaski, Bobrowniki, Borawskie, Jośki, Kolno, Kuźnica, Nowa Ruda, Ostrów Północny, Wasilków, Zambrów;

pomorskie: Gałąźnia Wielka, Kleszczewo Kościerskie, Konarzynki, Kujaty, Lubichowo, Łebno, Nowy Dwór Gdański, Parpary, Płotowo, Rudziny, Wejherowo, Wysokie, Zapędowo;

śląskie: Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Gilowice, Hańcówka, Jaworzno, Ludwinów, Łazy, Poraj, Pszczyna, Rybnik, Rydułtowy, Sokole Pole, Stanica, Sygontka, Ustroń, Włodowice, Zawiercie;

świętokrzyskie: Czekarzewice Drugie, Fałków, Jędrzejów, Ludwików, Skarżysko Kościelne, Szewna, Tułkowice, Wojciechowice;

warmińsko-mazurskie: Bezledy, Dąbrówka, Grabnik, Henrykowo, Kobułty, Mołtajny, Nowa Wieś Ełcka, Nowe Dłutowo, Ostrowin, Rybno, Skandawa, Szałstry, Szczytno, Wilkowo, Żelazna Góra;

wielkopolskie: Chocz, Długa Goślina, Drawsko, Huta, Jabłonna, Krobia, Krotoszyn, Kuchary, Ludomy, Łobżenica, Marszałki, Miedzichowo, Mieleszyn, Niekursko, Nowy Buczek, Osieczna, Piła, Piłka, Piotrowo, Poznań (3 stacje), Przesieki, Rogaszyce, Sieraków, Skorzęcin, Stara Łubianka, Szczury, Tarnówko, Wągrowiec, Wiatrowo, Wilkowice, Witkowo, Wolsztyn, Wyrzeka;

zachodniopomorskie: Bolkowo, Czarne Wielkie, Danowo, Dobra, Gostomia, Hanki, Jenikowo, Kąkolewice, Kępy Lubczyńskie, Łowicz Wałecki, Mielno Pyrzyckie, Rzesznikowo, Sianów, Stary Jarosław, Strzelewo, Trzcińsko-Zdrój, Wapnica, Warnino, Witankowo.

179 stacji objętych modernizacją

Równolegle z uruchamianiem nowych obiektów Plus prowadzi prace na istniejącej infrastrukturze. Łącznie zmodernizowano 179 stacji bazowych, w tym obiekty zlokalizowane w 154 miejscowościach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białystoku, Gdyni, Katowicach, Szczyrku, Jedlinie-Zdrój, Barcinie.

Jak zapewnia Plus, dzięki tym działaniom operator zwiększa pojemność sieci oraz poprawia jakość usług mobilnych na obszarach o rosnącym zapotrzebowaniu na transmisję danych.