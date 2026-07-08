Karty eSIM na internet w ponad 200 krajach. Walutomat rusza z usługą

Nowa usługa pozwala na korzystanie z internetu mobilnego w ponad 200 państwach i regionach świata bez konieczności kupowania fizycznej karty SIM i obaw o wysokie opłaty roamingowe.

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Karta eSIM w ofercie Walutomatu dostępna jest w pakietach danych od 1 do 50 GB, w cenie od 5 zł za kraj. Usługa obejmuje zarówno pakiety krajowe (np. Turcja, Egipt, USA), jak i regionalne (m.in. Europa, Azja-Pacyfik, Bałkany czy Ameryka Łacińska). Wśród popularnych kierunków Turcja kosztuje 9 zł z 1 GB na 7 dni, a Egipt – 15 zł. Czarnogóra w takim pakiecie oznacza wydatek 12 zł, Stany Zjednoczone – również 12 zł, tyle samo zapłacimy też z 1 GB w Tunezji.

Aktywacja usługi odbywa się online 24/7 i zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy zamówić kartę w aplikacji Walutomat i zainstalować ją za pomocą kodu QR lub kodu LPA. Użytkownik może na bieżąco monitorować zużycie danych w aplikacji. Co istotne, w przypadku zmiany planów niewykorzystaną kartę można zwrócić i odzyskać pieniądze.

Po zakupie eSIM w sekcji „Usługi dodatkowe” w aplikacji Walutomatu użytkownik otrzymuje instrukcję oraz niezbędne kody aktywacyjne. Karta eSIM zapewnia dostęp do internetu mobilnego bez lokalnego numeru telefonu. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować swój dotychczasowy numer w aplikacjach takich jak WhatsApp, korzystając jednocześnie z taniej transmisji danych.