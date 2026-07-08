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Polski światłowód z rosnącym zasięgiem. Tysiące nowych adresów

Polski Światłowód Otwarty nieustannie rozszerza zasięg swojej sieci optycznej. Czerwiec przyniósł nowe zasięgi i ponad 50. tys. adresów z dostępem do szybkiego internetu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:01
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Polski światłowód z rosnącym zasięgiem. Tysiące nowych adresów
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W czerwcu 2026 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 14 tys. nowych gospodarstw domowych z 95 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Poznaniu (1358), Warszawie (1296) i Wrocławiu (723). 

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Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 41 tys. gospodarstw domowych. Dodatkowo do sieci optycznej PŚO zostało również przyłączonych niemal 700 gospodarstw domowych z 25 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). 

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Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 56 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 5,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,9 mln to sieć światłowodowa.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Babidół, Baczyna, Barniewice, Biała Podlaska, Białystok, Bielkówko, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Boruszowice, Bydgoszcz, Chocianów, Chwalęcice, Chwaszczyno, Czapielsk, Częstocin, Dęblin, Dziecinów, Dzierżoniów, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gniechowice, Gniezno, Goruszów, Gorzów Wielkopolski, Góra Puławska, Grabiny-Zameczek, Hanusek, Jarosty, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Kiełczów, Kleszczewo, Kolbudy, Kolnik, Kołobrzeg, Konin, Korytniki, Kowale, Koziegłowy, Koźliny, Koźmin Wielkopolski, Kożuchów, Kraków, Krasnystaw, Krzeczkowa, Legnica, Lniska, Lublewo Gdańskie, Lublin, Łódź, Łuków, Łukówiec, Marszewska Kolonia, Michałów, Międzyrzecz, Milików, Mińsk Mazowiecki, Niestępowo, Nowa Wieś, Nowogrodziec, Nowy Świat, Oborniki Śląskie, Olesno, Olszyna, Oława, Opole, Osice, Ostrówiec, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pelplin, Pierszyce, Polkowice, Poznań, Prałkowce, Przyjaźń, Puławy, Pułtusk, Radom, Raków, Raków Duży, Rawicz, Reda, Różyny, Ruda Śląska, Rzeszów, Sarnówka, Skowarcz, Starogard Gdański, Strzałkowo, Sucha Beskidzka, Suchy Dąb, Suwałki, Szczecin, Szówsko, Świętochłowice, Tarnów, Toruń, Trzcianka, Trzepowo, Ulkowy, Wałbrzych, Wałków, Warcz, Warszawa, Wiązowna, Włocławek, Wojkowice, Wrocław, Wróblewo, Wschowa, Zabrze, Zamość, Zbąszyń, Zgierz, Zielona Góra, Żanęcin.

PŚO to hurtowy operator, dostarczający światłowód detalistom. Obecnie spółka współpracuje zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange, Vectra), jak i lokalnymi. Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty