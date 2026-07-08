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T-Mobile: już blisko 40% stacji bazowych ma 5G w paśmie C

Lato nie oznacza wolniejszego tempa rozbudowy sieci w T-Mobile. Operator podsumował kolejny tydzień prac, które przyniosły całkiem nowe stacje bazowe, a jednocześnie zwiększyły zasięg 5G, obejmujący kolejne miejscowości. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:43
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T-Mobile: już blisko 40% stacji bazowych ma 5G w paśmie C
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T-Mobile nie daje za wygraną i goni za Playem, stawiające nowe stacje bazowe. Łączna liczba obiektów, działających w magentowej sieci, wynosi obecnie 12 814 (w Play jest ich 13 416). W tym tygodniu T-Mobile uruchomił 8 całkiem nowych stacji bazowych, a w poprzednim – aż 40. 

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Obok uruchomień nowych stacji trwa unowocześnianie już istniejących obiektów do standardu 5G. W ciągu tygodnia T-Mobile włączył 5G w paśmie C (3600 MHz) na 32 stacjach bazowych, w rezultacie ich liczba wzrosła już do 5125. Oznacza to, że najszybszy internet 5G jest już dostępny na blisko 40% wszystkich stacji bazowych w magentowej sieci.

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Dzięki tym działaniom T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Ciechanowie, Łebie, Międzyzdrojach, Piasecznie, Poznaniu czy Sanoku. Pasmo 3600 MHz dotarło też do całkiem nowych miejscowości jak Krośniewice, Kłodawa, Nowe Miasto nad Pilicą, Regimin, Stronie Śląskie czy Strzelno.

Równolegle z rozszerzeniem szybkiego 5G w paśmie C operator rozbudowuje 5G w zasięgowym paśmie 700 MHz. W tym przypadku liczba stacji wynosi już 879. W ostatnim tygodniu T-Mobile włączył ten standard na 14 nowych stacjach. Dzięki temu pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi takich jak Biłgoraj, Kołobrzeg, Pleszew, Szczecin, Świnoujście, Wieliczka czy Zbytków.

T-Mobile: już blisko 40% stacji bazowych ma 5G w paśmie C

Jak podaje operator, zasięg magentowego 5G obejmuje już 94% populacji, choć nie wiadomo, w jakim stopniu odnosi się do najszybszego 5G w paśmie C. 

T-Mobile podkreśla, że latem, bez względu na to, czy są upały czy deszcz, ekipy monterów nie zwalniają tempa i pracują na dalszą rozbudową sieci.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Gergitek / Shutterstock.com, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile