T-Mobile: już blisko 40% stacji bazowych ma 5G w paśmie C

T-Mobile nie daje za wygraną i goni za Playem, stawiające nowe stacje bazowe. Łączna liczba obiektów, działających w magentowej sieci, wynosi obecnie 12 814 (w Play jest ich 13 416). W tym tygodniu T-Mobile uruchomił 8 całkiem nowych stacji bazowych, a w poprzednim – aż 40.

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Obok uruchomień nowych stacji trwa unowocześnianie już istniejących obiektów do standardu 5G. W ciągu tygodnia T-Mobile włączył 5G w paśmie C (3600 MHz) na 32 stacjach bazowych, w rezultacie ich liczba wzrosła już do 5125. Oznacza to, że najszybszy internet 5G jest już dostępny na blisko 40% wszystkich stacji bazowych w magentowej sieci.

Dzięki tym działaniom T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Ciechanowie, Łebie, Międzyzdrojach, Piasecznie, Poznaniu czy Sanoku. Pasmo 3600 MHz dotarło też do całkiem nowych miejscowości jak Krośniewice, Kłodawa, Nowe Miasto nad Pilicą, Regimin, Stronie Śląskie czy Strzelno.

Równolegle z rozszerzeniem szybkiego 5G w paśmie C operator rozbudowuje 5G w zasięgowym paśmie 700 MHz. W tym przypadku liczba stacji wynosi już 879. W ostatnim tygodniu T-Mobile włączył ten standard na 14 nowych stacjach. Dzięki temu pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi takich jak Biłgoraj, Kołobrzeg, Pleszew, Szczecin, Świnoujście, Wieliczka czy Zbytków.

Jak podaje operator, zasięg magentowego 5G obejmuje już 94% populacji, choć nie wiadomo, w jakim stopniu odnosi się do najszybszego 5G w paśmie C.