Poważna awaria w Alior Bank. Klienci są wściekli

Obecnie mogą występować utrudnienia w działaniu naszych systemów, w tym aplikacji Alior Mobile, Alior Online i strony www. Także transakcje kartowe mogą nie być realizowane prawidłowo. Przepraszamy za tę sytuację, pracujemy nad jej rozwiązaniem. Jednocześnie przypominamy: uważaj na wiadomości wysyłane przez przestępców nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony. Bank nigdy nie przesyła linków ani nie prosi o zalogowanie się na stronie wskazanej przez aktywny link. Więcej na stronie internetowej Alior Banku w sekcji „Bezpieczeństwo”.