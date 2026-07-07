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Poważna awaria w Alior Bank. Klienci są wściekli

Właśnie trwa poważna awaria w Alior Banku. I chociaż wszystko wskazuje głównie na problemy z aplikacją, to po wejściu na media społecznościowe Aliora sytuacja wypada o wiele gorzej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:31
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Poważna awaria w Alior Bank. Klienci są wściekli
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Zacznijmy jednak od oficjalnego komunikatu opublikowanego na Facebooku, który pojawił się o 9:45, czyli w kilkanaście minut od rozpoczecia awarii:

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Obecnie mogą występować utrudnienia w działaniu naszych systemów, w tym aplikacji Alior Mobile, Alior Online i strony www. Także transakcje kartowe mogą nie być realizowane prawidłowo. Przepraszamy za tę sytuację, pracujemy nad jej rozwiązaniem. Jednocześnie przypominamy: uważaj na wiadomości wysyłane przez przestępców nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony. Bank nigdy nie przesyła linków ani nie prosi o zalogowanie się na stronie wskazanej przez aktywny link. Więcej na stronie internetowej Alior Banku w sekcji „Bezpieczeństwo”.

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Awaria w Alior to nie tylko logowanie

Właśnie tak: wraz z awarią aplikacji i strony całkowicie padła także bankowość, w tym transakcje kartą. Jak podkreśliła jedna z klientek banku w komentarzu niżej:

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Nie można ani zapłać kartą ani wybrać gotówki 😢 znowu .... Kiedy wszystko wróci? W sklepie wstydu się najadłam, przy bankomacie i próbie wypłaty własnych pieniędzy info że limit przekroczony !!! Jestem ciekawa stanu konta po powrocie funkcjonalności. To w takim razie może Państwo zapłacicie za moje zakupy skoro ja własnymi pieniędzmi nie mogę 😞

Obecnie nie wiadomo co jest przyczyną problemów ani kiedy będą one rozwiązane. Sytuacja ta jednak dobitnie pokazuje, że warto mieć konta w więcej, niż jednym banku, a najlepiej mieć przy sobie zawsze dość gotówki, aby wystarczyła ona na zakupy. 

Aktualizacja:

Wszystko wskazuje na to, że problem został już rozwiązany.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis
Źródła tekstu: Alior Bank / Facebook, Downdetector