Poważna awaria w Alior Bank. Klienci są wściekli
Właśnie trwa poważna awaria w Alior Banku. I chociaż wszystko wskazuje głównie na problemy z aplikacją, to po wejściu na media społecznościowe Aliora sytuacja wypada o wiele gorzej.
Zacznijmy jednak od oficjalnego komunikatu opublikowanego na Facebooku, który pojawił się o 9:45, czyli w kilkanaście minut od rozpoczecia awarii:
Obecnie mogą występować utrudnienia w działaniu naszych systemów, w tym aplikacji Alior Mobile, Alior Online i strony www. Także transakcje kartowe mogą nie być realizowane prawidłowo. Przepraszamy za tę sytuację, pracujemy nad jej rozwiązaniem. Jednocześnie przypominamy: uważaj na wiadomości wysyłane przez przestępców nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony. Bank nigdy nie przesyła linków ani nie prosi o zalogowanie się na stronie wskazanej przez aktywny link. Więcej na stronie internetowej Alior Banku w sekcji „Bezpieczeństwo”.
Awaria w Alior to nie tylko logowanie
Właśnie tak: wraz z awarią aplikacji i strony całkowicie padła także bankowość, w tym transakcje kartą. Jak podkreśliła jedna z klientek banku w komentarzu niżej:
Nie można ani zapłać kartą ani wybrać gotówki 😢 znowu .... Kiedy wszystko wróci? W sklepie wstydu się najadłam, przy bankomacie i próbie wypłaty własnych pieniędzy info że limit przekroczony !!! Jestem ciekawa stanu konta po powrocie funkcjonalności. To w takim razie może Państwo zapłacicie za moje zakupy skoro ja własnymi pieniędzmi nie mogę 😞
Obecnie nie wiadomo co jest przyczyną problemów ani kiedy będą one rozwiązane. Sytuacja ta jednak dobitnie pokazuje, że warto mieć konta w więcej, niż jednym banku, a najlepiej mieć przy sobie zawsze dość gotówki, aby wystarczyła ona na zakupy.
Aktualizacja:
Wszystko wskazuje na to, że problem został już rozwiązany.