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T-Mobile tnie ceny smartfonów. Dwa modele, nawet 700 zł taniej

T-Mobile wystartował z nową promocją – proponuje dwa dobrze wyposażone smartfony ze średniej półki ze sporą zniżką. Operator przygotował coś dla fanów Samsunga oraz Xiaomi.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:23
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T-Mobile tnie ceny smartfonów. Dwa modele, nawet 700 zł taniej
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W promocji T-Mobile znalazły się Samsung Galaxy S25 FE i Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Operator zapewnia, że wybór tych modeli jest nieprzydawkowy – stoją za nim eksperci T-Mobile.

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Oferowane przez nas urządzenia są dokładnie testowane przez naszych specjalistów. Modele, które najlepiej łączą wydajność z funkcjonalnością, sprzedajemy w promocyjnych cenach

– zapewniają Magentowi.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE to smartfon, który ma dostarczać możliwości flagowych modeli S25 w przystępnej cenowo formie dla szerszego grona użytkowników.

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T-Mobile tnie ceny smartfonów. Dwa modele, nawet 700 zł taniej

Telefon ma smukłą, lekką obudowę wykonaną ze wzmocnionego Armor Aluminium i gwarantuje odporność na kurz i wodę potwierdzoną certyfikatem IP68. Wyposażony jest w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Pod maską pracuje Exynos 2400.

Sekcję foto tworzą aparaty: główny 50 Mpix (f/1,8, OIS), ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2,2, pole widzenia 123°) oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x (f/2,4). Za zasilanie odpowiada akumulator 4900 mAh, umożliwiający ładowanie przewodowe do 45 W.

  • W promocji T-Mobile Samsung Galaxy S25 FE 12/128 GB dostępny jest teraz w cenie 1999 zł – 700 zł taniej. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 2699 zł.

Samsung Galaxy S25 FE
6 opinii
Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Nasz test: Samsung Galaxy S25 FE – odgrzewany kotlet, a jednak smakuje inaczej (test)

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,83 cala w rozdzielczości 1280 x 2772. Jego sercem jest układ Mediatek Dimensity 7400 Ultra, a sekcję foto tworzy aparat 200 Mpix (f/1.7, OIS), któremu pomaga jednostka ultraszerokokątna 8 Mpix (f/2.2). Całość uzupełniają: wytrzymała konstrukcja z certyfikatem IP68, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 oraz głośniki stereo z Dolby Atmos, które zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania.

T-Mobile tnie ceny smartfonów. Dwa modele, nawet 700 zł taniej

Bateria o pojemności 6580 mAh pozwala korzystać ze smartfonu nawet przez dwa dni bez ładowania, a technologia szybkiego ładowania 45 W umożliwia szybki powrót do pełnej gotowości.

  • Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB można teraz kupić 500 zł taniej – za 1099 zł. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką: 1599 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
0 opinii
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
0 opinii
Ekran 6.83" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.6 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6580mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Oba smartfony dostępne są wyłącznie w „Ofercie Nielimitowanej” dla nowych umów na abonament komórkowy (z wyłączeniem aneksów). Dodatkowo w „Ofercie Nielimitowanej” można skorzystać z internetu światłowodowego do 300 Mb/s za 0 zł/mies. z rabatami (5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną) nawet przez 2 lata.

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telepolis
T-Mobile T-Mobile promocja Samsung Galaxy S25 FE Redmi Note 15 Pro 5G
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Xiaomi
Źródła tekstu: T-Mobile