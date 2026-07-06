T-Mobile tnie ceny smartfonów. Dwa modele, nawet 700 zł taniej

W promocji T-Mobile znalazły się Samsung Galaxy S25 FE i Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Operator zapewnia, że wybór tych modeli jest nieprzydawkowy – stoją za nim eksperci T-Mobile.

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Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE to smartfon, który ma dostarczać możliwości flagowych modeli S25 w przystępnej cenowo formie dla szerszego grona użytkowników.

Telefon ma smukłą, lekką obudowę wykonaną ze wzmocnionego Armor Aluminium i gwarantuje odporność na kurz i wodę potwierdzoną certyfikatem IP68. Wyposażony jest w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Pod maską pracuje Exynos 2400.

Sekcję foto tworzą aparaty: główny 50 Mpix (f/1,8, OIS), ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2,2, pole widzenia 123°) oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x (f/2,4). Za zasilanie odpowiada akumulator 4900 mAh, umożliwiający ładowanie przewodowe do 45 W.

W promocji T-Mobile Samsung Galaxy S25 FE 12/128 GB dostępny jest teraz w cenie 1999 zł – 700 zł taniej. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 2699 zł.

Samsung Galaxy S25 FE 6 opinii Samsung Galaxy S25 FE 6 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,83 cala w rozdzielczości 1280 x 2772. Jego sercem jest układ Mediatek Dimensity 7400 Ultra, a sekcję foto tworzy aparat 200 Mpix (f/1.7, OIS), któremu pomaga jednostka ultraszerokokątna 8 Mpix (f/2.2). Całość uzupełniają: wytrzymała konstrukcja z certyfikatem IP68, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 oraz głośniki stereo z Dolby Atmos, które zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania.

Bateria o pojemności 6580 mAh pozwala korzystać ze smartfonu nawet przez dwa dni bez ładowania, a technologia szybkiego ładowania 45 W umożliwia szybki powrót do pełnej gotowości.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB można teraz kupić 500 zł taniej – za 1099 zł. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką: 1599 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej