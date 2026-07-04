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T-Mobile rozdaje pieniądze. Zgarniesz 100 zł, ale jest warunek

T-Mobile ruszył z kolejną, nietypową akcją promocyjną skierowaną do uczestników programu Magenta Moments. Klienci operatora mogą odebrać kupon na zakupy o wartości 100 zł. Warunek? Przedłużenie umowy. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 09:34
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T-Mobile rozdaje pieniądze. Zgarniesz 100 zł, ale jest warunek
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Niedawno T-Mobile ruszył z testową ofertą, w której obdarowuje swoich klientów kuponami na zakupy w Biedronce. Warunkiem jest dokupienie nowej umowy do już posiadanej. Teraz operator wystartował z kolejną, podobną promocją. Jak zaznacza w regulaminie, akcja jest „projektem testowym T-Mobile mającym na celu zbadanie reakcji klientów na określone nią korzyści”. 

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Dostaniesz 100 zł na zakupy w H&M 

O co więc dokładnie chodzi? Uczestnicy programu Magenta Moments mogą zgarnąć bonus w postaci vouchera do sklepów H&M o wartości 100 zł (lub dwóch voucherów po 50 zł). Aby odebrać prezent, należy podpisać aneks do umowy na usługi mobilne oraz czekać na specjalne zaproszenie, które T-Mobile wyśle SMS-em.

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Zasady są bardzo proste, ale trzeba trzymać się kilku kroków. Po podpisaniu aneksu i otrzymaniu wiadomości z zaproszeniem wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, wejść w zakładkę Magenta Moments i odblokować dedykowaną ofertę. Klienci znajda tam 19-cyfrowy kod oraz 4-cyfrowy PIN, które podaje się przy kasie lub wpisuje podczas finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. 

Nagroda przysługuje tylko raz do jednej umowy, nie łączy się z innymi promocjami w H&M, a ewentualnej reszty z zakupów sklep nie wydaje w gotówce.  

Akcja wystartowała 1 lipca i potrwa maksymalnie do 30 września 2026 roku. Warto jednak się pospieszyć, ponieważ promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się pula przygotowanych voucherów. Na same zakupy i realizację odebranego kodu w H&M jest natomiast znacznie więcej czasu, bo bonus jest ważny aż do końca 2026 roku.  

Szczegóły w regulaminie.

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telepolis
T-Mobile Magenta Moments 100 zł voucher H&M
Źródła zdjęć: Telepolis.pl