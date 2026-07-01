T-Mobile daje 50 zł na zakupy w Biedronce. Jest jeden haczyk

Na uczestników czeka voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka. Czasu na decyzję nie ma jednak zbyt wiele, ponieważ akcja potrwa maksymalnie do 14 lipca i może zostać zakończona wcześniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby odebrać bonus, trzeba być już aktywnym abonentem T-Mobile lub posiadać opłacany pakiet telewizyjny od minimum 24 godzin. Głównym warunkiem jest podpisanie nowej, dodatkowej umowy na mobilne usługi telekomunikacyjne z połączeniami głosowymi oraz dołączenie do programu lojalnościowego Magenta Moments w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Każdy nowy numer to jeden unikatowy kod. Operator prześle informację o jego przyznaniu SMS-em lub MMS-em w ciągu 10 dni od podpisania dokumentów. Sam cyfrowy voucher pojawi się w aplikacji, skąd będzie można go odebrać do 31 lipca 2026 r.

Promocyjne 50 zł można wydać zarówno w kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych w całej Polsce. W tym pierwszym przypadku przed zatwierdzeniem zakupu przez kasjera Biedronki trzeba okazać voucher. W kasie samoobsługowej należy wpisać na ekranie kod, wybierając opcję „karta podarunkowa” lub „kod”.

Co wygodne, z kodu można korzystać wielokrotnie, aż do pełnego wyczerpania dostępnych środków. Warto jednak pamiętać, że przy zakupach za kwotę niższą niż wartość vouchera kasa nie wyda nam reszty. Bonus nie łączy się też z innymi promocjami w Biedronce i nie podlega wymianie na gotówkę.

Podobną akcję T-Mobile ogłosił już w kwietniu, na bardzo podobnych warunkach. Kolejna edycja promocji sugeruje, że operator może wprowadzić voucher na zakupy w Biedronce jako stały element swojej oferty.