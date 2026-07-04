Będzie jak na Tinderze? Ale tym razem skorzysta ktoś zupełnie inny

Nietypowy projekt, wcale nie romantyczny

Trzeba przyznać, że projekt jest dość nietypowy. Norwegia jest gotowa zapłacić nawet za 150 godzin pracy naukowca, jeśli przedsiębiorca będzie go potrzebował. Jak widać, pogoń za innowacją ruszyła w najlepsze i przybrała dość nowoczesne oblicze. Projekt jest już głośno reklamowany, i powołuje się na podobieństwo do Tindera - głośnego serwisu randkowego.

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"To będzie nowy Tinder"

To będzie nowy Tinder dla biznesu i naukowców. Będziemy ściślej łączyć firmy ze środowiskami naukowymi, a państwo zapłaci za randkę. tłumaczy Sigrun Aasland, pani minister badań naukowych i szkolnictwa wyższego.

Nowa aplikacja ma ruszyć już jesienią i została nazwana Koblingdboks. Przyświeca jej jeden cel - ma skłonić do współpracy przedsiębiorców i naukowców, czyli połączyć w łatwy sposób inwestycję z innowacją. I taki kierunek zmian, jest w stanie nas przekonać. Czy pomysł wypali?