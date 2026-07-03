Dają w gratisie 200 GB internetu i do tego zniżkę o połowę
Fonia uruchamia specjalną weekendową promocję dla nowych klientów oraz osób przenoszących numer. Można zgarnąć rabat i grubą paczkę gigabajtów.
Od piątku 3 lipca do niedzieli 5 lipca użytkownicy wybierający pakiet Fonia w sieci Orange mogą skorzystać z oferty obejmującej 50% rabatu na pakiet, dodatkowe 200 GB internetu oraz 100 Fonia Points na start.
Promocja dostępna jest wyłącznie przez trzy dni i obejmuje zarówno nowe numery, jak i numery przenoszone do Fonia. Oferta dotyczy pakietów działających w zasięgu sieci Orange.
W weekendowej promocji klient otrzymuje:
- 50% zniżki na wybrany pakiet Fonia,
- dodatkowy pakiet 200 GB internetu,
- 100 Fonia Points na start.
Dodatkowy pakiet internetu zostanie przyznany w ciągu 7 dni od aktywacji numeru. Pakiet 200 GB będzie ważny przez 30 dni od momentu jego aktywacji.
Dodatkowe 200 GB może zostać wykorzystane m.in. do oglądania filmów i seriali, korzystania z aplikacji, prowadzenia wideorozmów, udostępniania internetu innym urządzeniom czy codziennej komunikacji online.
Fonia zapowiada jednocześnie, że to dopiero początek wakacyjnych okazji, w lipcu specjalne promocje będą pojawiać się co tydzień. Klienci mogą więc spodziewać się kolejnych ofert przygotowanych z myślą o sezonie wakacyjnym.
Fonia Telecom oferuje trzy pakiety:
- 31 GB – 17 zł/mies., w weekendowej promocji – 8,50 zł,
- 50 GB – 25 zł/mies., w weekendowej promocji – 12,50 zł,
- 100 GB – 33 zł/mies. w weekendowej promocji – 16,50 zł.
W każdym z nich abonenci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS i MMS. Dostępna jest możliwość wyboru karty eSIM lub SIM.
Szczegóły promocji dostępne na stronie operatora.