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Dają w gratisie 200 GB internetu i do tego zniżkę o połowę

Fonia uruchamia specjalną weekendową promocję dla nowych klientów oraz osób przenoszących numer. Można zgarnąć rabat i grubą paczkę gigabajtów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:16
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Dają w gratisie 200 GB internetu i do tego zniżkę o połowę
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Od piątku 3 lipca do niedzieli 5 lipca użytkownicy wybierający pakiet Fonia w sieci Orange mogą skorzystać z oferty obejmującej 50% rabatu na pakiet, dodatkowe 200 GB internetu oraz 100 Fonia Points na start.

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Promocja dostępna jest wyłącznie przez trzy dni i obejmuje zarówno nowe numery, jak i numery przenoszone do Fonia. Oferta dotyczy pakietów działających w zasięgu sieci Orange. 

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W weekendowej promocji klient otrzymuje:

  • 50% zniżki na wybrany pakiet Fonia,
  • dodatkowy pakiet 200 GB internetu,
  • 100 Fonia Points na start.

Dodatkowy pakiet internetu zostanie przyznany w ciągu 7 dni od aktywacji numeru. Pakiet 200 GB będzie ważny przez 30 dni od momentu jego aktywacji.

Dodatkowe 200 GB może zostać wykorzystane m.in. do oglądania filmów i seriali, korzystania z aplikacji, prowadzenia wideorozmów, udostępniania internetu innym urządzeniom czy codziennej komunikacji online.

Dają w gratisie 200 GB internetu i do tego zniżkę o połowę

Fonia zapowiada jednocześnie, że to dopiero początek wakacyjnych okazji, w lipcu specjalne promocje będą pojawiać się co tydzień. Klienci mogą więc spodziewać się kolejnych ofert przygotowanych z myślą o sezonie wakacyjnym.

Fonia Telecom oferuje trzy pakiety:

  • 31 GB – 17 zł/mies., w weekendowej promocji – 8,50 zł,
  • 50 GB – 25 zł/mies., w weekendowej promocji – 12,50 zł,
  • 100 GB – 33 zł/mies. w weekendowej promocji – 16,50 zł.

W każdym z nich abonenci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS i MMS. Dostępna jest możliwość wyboru karty eSIM lub SIM. 

Szczegóły promocji dostępne na stronie operatora.

Image
telepolis
200 GB orange Fonia Fonia Telecom
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Fonia
Źródła tekstu: Fonia