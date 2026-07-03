Wiadomości

Nowe pakiety na internet i rozmowy. Skorzystasz w roamingu

W ofercie Plusa pojawiły się nowe pakiety roamingowe dla klientów abonamentowych i użytkowników ofert przedpłaconych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowe pakiety na internet i rozmowy. Skorzystasz w roamingu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowa propozycja obejmuje pakiety: Europejski, Światowy oraz dostępny dla klientów usług na kartę, pakiet Bezpieczny Internet Świat. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Plus wprowadza kilka jednorazowych pakietów roamingowych dostępnych zarówno w abonamencie, jak i na kartę. Do wyboru są następujące warianty: 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wafle ryżowe KUPIEC & KUBUŚ w polewie jogurtowej z truskawkami (12 x 32 g)
Wafle ryżowe KUPIEC & KUBUŚ w polewie jogurtowej z truskawkami (12 x 32 g)
0 zł
54.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.9 zł
Dmuchawa do liści akumulatorowa BOSCH 36V ADVANCEDLEAFBLOWER 36V-750 SOLO 06008C6001
Dmuchawa do liści akumulatorowa BOSCH 36V ADVANCEDLEAFBLOWER 36V-750 SOLO 06008C6001
0 zł
539 zł - najniższa cena
Kup teraz 539 zł
Karma dla kota SHEBA Delicacy Drobiowe Smaki (80 x 85 g)
Karma dla kota SHEBA Delicacy Drobiowe Smaki (80 x 85 g)
0 zł
155.4 zł - najniższa cena
Kup teraz 155.4 zł
Advertisement
  • Pakiet Europejski 10 GB za 30 zł,
  • Pakiet Światowy 1 GB za 35 zł,
  • Pakiet Światowy 3 GB za 90 zł,
  • Pakiet Światowy 5 GB + 30 minut i 30 SMS-ów za 130 zł,
  • Pakiet Światowy 10 GB + 60 minut i 60 SMS-ów za 200 zł.

Połączenia oraz wiadomości można wymieniać zarówno z polskimi, jak i lokalnymi numerami bez obaw o wysokie rachunki. 

Bezpieczny Internet Świat – spokój w podróży

Użytkownicy Plusa na Kartę oraz Mix mogą skorzystać z pakietu Bezpieczny Internet Świat w cenie 15 zł. Klienci decydujący się na włączenie usługi otrzymają 1 GB internetu na 24 godziny. 

Nowe pakiety na internet i rozmowy. Skorzystasz w roamingu

Jak przekonuje Plus, największą zaletą tego rozwiązania jest pełna automatyzacja – pakiet uruchamia się samodzielnie po przekroczeniu granicy i rozpoczęciu transmisji danych, a opłata pobierana jest dopiero w momencie jego aktywacji. To szczególnie przydatne poza Unią Europejską, gdzie w wielu krajach niekontrolowane korzystanie z internetu może wiązać się z wysokimi kosztami. Po wykorzystaniu limitu danych transmisja zostaje zablokowana. W razie potrzeby można dokupić dodatkowy pakiet 1 GB Zapas za 15 zł na kolejne 24 godziny. 

Szczegóły oferty dostępne są na stronie roaming.plus.pl/lp/roaming.

Image
telepolis
plus roaming roaming ue pakiety roamingowe Bezpieczny Internet Świat
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus