Nowe pakiety na internet i rozmowy. Skorzystasz w roamingu

Nowa propozycja obejmuje pakiety: Europejski, Światowy oraz dostępny dla klientów usług na kartę, pakiet Bezpieczny Internet Świat.

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Plus wprowadza kilka jednorazowych pakietów roamingowych dostępnych zarówno w abonamencie, jak i na kartę. Do wyboru są następujące warianty:

Pakiet Europejski 10 GB za 30 zł,

Pakiet Światowy 1 GB za 35 zł,

Pakiet Światowy 3 GB za 90 zł,

Pakiet Światowy 5 GB + 30 minut i 30 SMS-ów za 130 zł,

Pakiet Światowy 10 GB + 60 minut i 60 SMS-ów za 200 zł.

Połączenia oraz wiadomości można wymieniać zarówno z polskimi, jak i lokalnymi numerami bez obaw o wysokie rachunki.

Bezpieczny Internet Świat – spokój w podróży

Użytkownicy Plusa na Kartę oraz Mix mogą skorzystać z pakietu Bezpieczny Internet Świat w cenie 15 zł. Klienci decydujący się na włączenie usługi otrzymają 1 GB internetu na 24 godziny.

Jak przekonuje Plus, największą zaletą tego rozwiązania jest pełna automatyzacja – pakiet uruchamia się samodzielnie po przekroczeniu granicy i rozpoczęciu transmisji danych, a opłata pobierana jest dopiero w momencie jego aktywacji. To szczególnie przydatne poza Unią Europejską, gdzie w wielu krajach niekontrolowane korzystanie z internetu może wiązać się z wysokimi kosztami. Po wykorzystaniu limitu danych transmisja zostaje zablokowana. W razie potrzeby można dokupić dodatkowy pakiet 1 GB Zapas za 15 zł na kolejne 24 godziny.