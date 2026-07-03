Zakaz smartfonów wchodzi w życie. Sejm podjął decyzję

Zmiana spotkała się z niemal jednomyślnym poparciem wszystkich obozów politycznych w Polsce. Za nowelizacją opowiedziało się 420 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

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Zakaz smartfonów w szkołach

Nowelizacja wprowadza zakaz używania między innymi smartfonów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Jednak dotyczy to nie tylko telefonów, ale też innych urządzeń, które pozwalają na komunikację oraz nagrywanie dźwięku i obrazu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2026 roku, czyli od nowego roku szkolnego.

Co ważne, zakaz będzie dotyczył nie tylko samych lekcji, ale również przerw. Natomiast nie obejmuje on wycieczek szkolnych, internatów oraz zajęć dodatkowych, np. sportowych. Przepisy przewidują trzy wyjątki od tej zasady:

Gdy nauczyciel uzna, że urządzenie będzie potrzebne do realizacji zajęć. Gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji zdrowotnej, np. do monitorowania zdrowia (za zgodą dyrektora).