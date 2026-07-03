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Zakaz smartfonów wchodzi w życie. Sejm podjął decyzję

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo Oświatowe. Oznacza to, że od 1 września niemal na pewno wejdzie w życie zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:29
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Zakaz smartfonów wchodzi w życie. Sejm podjął decyzję
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Zmiana spotkała się z niemal jednomyślnym poparciem wszystkich obozów politycznych w Polsce. Za nowelizacją opowiedziało się 420 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

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Zakaz smartfonów w szkołach

Nowelizacja wprowadza zakaz używania między innymi smartfonów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Jednak dotyczy to nie tylko telefonów, ale też innych urządzeń, które pozwalają na komunikację oraz nagrywanie dźwięku i obrazu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2026 roku, czyli od nowego roku szkolnego.

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Co ważne, zakaz będzie dotyczył nie tylko samych lekcji, ale również przerw. Natomiast nie obejmuje on wycieczek szkolnych, internatów oraz zajęć dodatkowych, np. sportowych. Przepisy przewidują trzy wyjątki od tej zasady:

  1. Gdy nauczyciel uzna, że urządzenie będzie potrzebne do realizacji zajęć.
  2. Gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
  3. Gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji zdrowotnej, np. do monitorowania zdrowia (za zgodą dyrektora).

Szkoły będą musiały przygotować wewnętrzne regulacje, dotyczące sposoby przechowywania urządzeń na czas pobytu uczniów w placówce. Decyzja ma być podjęta we współpracy z radą pedagogiczną, radą rodziców i po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego.

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Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wyborcza.pl