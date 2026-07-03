T-Mobile z darmowymi GB. Zobacz, jak i gdzie skorzystasz

Wakacyjna propozycja T-Mobile daje większą swobodę surfowania po sieci poza Polską. Bonusowy pakiet 5 GB na 30 dni w roamingu w UE (Strefa 1A) 5 GB pozwala bez stresu o koszty korzystać z internetu. Prezent dostępy jest dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, czy korzystają z abonamentu, oferty MIX czy rozwiązania na kartę.

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W przypadku klientów ofert abonamentowych, Heyah na kartę oraz MIX pakiet działa także w Albanii, Macedonii i Czarnogórze, co jeszcze bardziej zwiększa jego przydatność podczas podróży.

Jak skorzystać z oferty?

Aktywacja bonusowego pakietu jest bardzo prosta. Wystarczy zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” i odblokować ofertę dostępną w zakładce „Moments”. Następnie należy nacisnąć przycisk „Chcę zrealizować teraz”, wskazać numer i wybrać pakiet 5 GB w UE na 30 dni. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie aktywacji – po wybraniu opcji „Kupuję i płacę” pakiet zostaje uruchomiony i jest od razu gotowy do użycia, o czym poinformujemy SMS-em.

Usługę można aktywować jeden raz, nie później niż 9 lipca 2026 r., a przyznane gigabajty należy wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu aktywacji. Po tym czasie niewykorzystane dane przepadają.

Nowa propozycja T-Mobile to praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie podróży bez internetu. Dzięki bonusowemu pakietowi klienci mogą swobodnie korzystać z aplikacji, nawigacji czy serwisów społecznościowych, nie martwiąc się o dodatkowe koszty roamingu w UE – zachwala operator.