Aplikacje

mObywatel: zostań sygnalistą. W aplikacji możesz zgłosić interwencję

mObywatel otrzymał w ostatnich dniach sporo funkcji, a jedna z nich pozwala wykazać się jako sygnalista. Użytkownik aplikacji może teraz zgłosić potrzebę interwencji sanepidu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:16
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mObywatel: zostań sygnalistą. W aplikacji możesz zgłosić interwencję
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Twórcy aplikacji udostępnili właśnie usługę Zagrożenia zdrowia publicznego. Wystarczy wybrać kategorię sprawy, opisać problem i wysłać zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeśli produkt lub warunki sanitarne w danym miejscu zagrażają zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu publicznemu, wystarczy sięgnąć po telefon i skorzystać z aplikacji. Zgłoszenie interwencji zajmie dosłownie kilka minut.

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Jak skorzystać z nowej usługi?

Usługa Zagrożenia zdrowia publicznego w mObywatelu pozwala na wybór kategorii zgłoszenia, opisanie sprawy i dodanie załączników, które ją dokumentują, np. zdjęć i filmów.  

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Jeśli interwencja dotyczy miejsca, użytkownik może zgłosić nieprawidłowości, które obejmują np.: niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu, jakość wody, warunki pracy lub nauki, narażenie na promieniowanie czy warunki żywienia. 

Jeżeli problem dotyczy produktu, w zgłoszeniu można wskazać między innymi kategorie: żywność kosmetyki lub detergenty. 

Do zgłoszenia można też dodać załączniki, np. zdjęcia, krótkie nagrania wideo lub dokumenty. Ministrostwo Cyfryzacji apeluje przy tym, by zadbać o odpowiedni opis sprawy – jeśli użytkownik poda zbyt mało danych lub pominie ważne informacje, zgłoszenie może pozostać nierozpatrzone. 

Użytkownik może także określić, czy zgłoszenie dotyczące danego produktu lub miejsca wysyła po raz pierwszy, czy też informował już o potrzebie interwencji w danej sprawie. W aplikacji można też zobaczyć statusy zgłoszeń i ich historię. 

Zgłoszenie interwencji umożliwia Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolę produktu lub miejsca oraz podjęcie dalszych kroków, aby rozwiązać problem. 

Usługa dostępna jest od wersji 4.85.0 mObywatela dla osób, które mają dodany mDowód.

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telepolis
mObywatel sanepid Zagrożenia zdrowia publicznego Państwowa Inspekcja Sanitarna
Źródła zdjęć: daily_creativity / Shutterstock, Ministrostwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji