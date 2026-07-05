Orange rozdaje darmowe paliwo i kluczyki do nowej Mazdy. Warunek jest jeden

W rywalizacji mogą wziąć udział pełnoletni klienci abonamentowi oraz użytkownicy ofert na kartę, którzy posiadają lub aktywują Nawigację Orange w czasie trwania zabawy. Na zachętę dla nowych użytkowników operator proponuje dwa miesiące Nawigacji Orange za darmo.

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Organizatorzy akcji nagradzają kierowców za aktywność na drodze oraz pomoc innym uczestnikom ruchu. Punkty przyznawane są automatycznie na podstawie następujących przeliczników:

Każde przejechane 10 km z uruchomioną nawigacją daje 1 pkt.

Zgłoszenie fotoradaru, kontroli drogowej, wypadku lub odwołanie nieaktualnego komunikatu innego kierowcy to 2 pkt.

Potwierdzenie zgłoszenia od innego użytkownika, a także zgłoszenie nieoznakowanego patrolu czy niebezpiecznego miejsca zasila konto o 1 pkt.

Aby zacząć zbierać punkty, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji. Następnie w menu głównym trzeba przejść do sekcji „Ranking i punkty”, ustawić swój nick oraz zaakceptować niezbędne zgody. Oczywiście najważniejsze jest podróżowanie z włączoną lokalizacją.

Motoryzacyjny weekend i bony na paliwo

Na 3 najlepszych kierowców w rankingu czekają nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher na weekendowe wypożyczenie wybranego modelu Mazdy – do wyboru są Mazda6e, Mazda CX-60 lub kultowy roadster Mazda MX-5. Auto zostanie przekazane z pełnym bakiem, a laureat dostanie dodatkowo bon paliwowy o wartości 500 zł.

Osoba na 2 miejscu zgarnie bon na paliwo o wartości 300 zł, a zdobywca 3 miejsca otrzyma kartę podarunkową o wartości 200 zł. Bony paliwowe zachowają ważność aż do 31 lipca 2028 roku.

W przypadku, gdy na koniec miesiąca kilku kierowców zdobędzie identyczną liczbę punktów, o wyższym miejscu w tabeli zdecyduje większa liczba przejechanych kilometrów. Nazwiska zwycięzców pojawią się na stronie internetowej projektu w ciągu 4 dni roboczych od zakończenia konkursu, a sami laureaci dostaną powiadomienia w formie wiadomości SMS.