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Play postawił 241 nowych stacji bazowych. Zasięg się poprawił

Play nie spoczywa na laurach i dalej rozbudowuje swoją infrastrukturę mobilną. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku operator uruchomił 241 nowych stacji bazowych, wzmacniając zasięg oraz zwiększając pojemność sieci w całej Polsce. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:33
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Play postawił 241 nowych stacji bazowych. Zasięg się poprawił
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Tylko w czerwcu do sieci dołączyło 40 nowych stacji, które poprawią jakość usług zarówno w dużych aglomeracjach (Warszawa, Wrocław czy Gdańsk), jak i w mniejszych miejscowościach (Muszyna, Hrubieszów, Sulejówek czy Nakło nad Notecią). 

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Play ma już 13 416 stacji bazowych

Dla porównania w maju operator dołączył 46 stacji bazowych, a rekordowy w tym roku był styczeń, który przyniósł 54 nowych obiektów. Łącznie w sieci Play na koniec czerwca działało już 13 416 stacji bazowych. 

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Play postawił 241 nowych stacji bazowych. Zasięg się poprawił

W czerwcu Play oddał także do użytku nową infrastrukturę zapewniającą zasięg w Tunelu Średnicowym w Warszawie.  

W całym pierwszym półroczu 2026 roku nowe stacje bazowe uruchamiane były przede wszystkim w największych miastach, gdzie rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych wymaga dalszego zwiększania przepustowości sieci – podsumowuje operator.

Równocześnie Play rozwija infrastrukturę w mniejszych miejscowościach, poprawiając dostępność usług mobilnych dla mieszkańców. Ostatnio operator chwalił się nowymi obiektami nad Bałtykiem, a wcześniej także na Warmii i Mazurach. W tym regionie od lipca 2025 roku Play uruchomił 26 nowych stacji bazowych. Rozwój objął zarówno popularne miejscowości turystyczne, jak i mniejsze lokalizacje.

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Źródła zdjęć: Play
Źródła tekstu: Play