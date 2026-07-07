Play postawił 241 nowych stacji bazowych. Zasięg się poprawił

Tylko w czerwcu do sieci dołączyło 40 nowych stacji, które poprawią jakość usług zarówno w dużych aglomeracjach (Warszawa, Wrocław czy Gdańsk), jak i w mniejszych miejscowościach (Muszyna, Hrubieszów, Sulejówek czy Nakło nad Notecią).

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Play ma już 13 416 stacji bazowych

Dla porównania w maju operator dołączył 46 stacji bazowych, a rekordowy w tym roku był styczeń, który przyniósł 54 nowych obiektów. Łącznie w sieci Play na koniec czerwca działało już 13 416 stacji bazowych.

W czerwcu Play oddał także do użytku nową infrastrukturę zapewniającą zasięg w Tunelu Średnicowym w Warszawie.

W całym pierwszym półroczu 2026 roku nowe stacje bazowe uruchamiane były przede wszystkim w największych miastach, gdzie rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych wymaga dalszego zwiększania przepustowości sieci – podsumowuje operator.