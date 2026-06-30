Tłumy ruszają nad Bałtyk. Play przygotował się na najgorsze

Przygotowania trwały miesiącami

Fioletowy operator nie czekał do ostatniej chwili. Rozbudowa infrastruktury nad morzem trwała od zakończenia poprzedniego sezonu wakacyjnego, czyli od września ubiegłego roku. Prace kontynuowano aż do końca czerwca.

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Efekt? Wyraźne zwiększenie możliwości sieci w regionach turystycznych. W szczycie sezonu ruch potrafi tam wzrosnąć nawet kilkukrotnie względem pozostałych miesięcy, co wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego.

Nowe stacje w kluczowych miejscowościach

Play uruchomił nowe stacje bazowe w kilku popularnych lokalizacjach nad Bałtykiem. Na liście znalazły się między innymi:

Białogóra (woj. pomorskie),

Bobolin (woj. zachodniopomorskie),

Jarosławiec (woj. zachodniopomorskie),

Rewa (woj. pomorskie),

Ustka (woj. pomorskie).

To miejsca, które każdego lata przeżywają oblężenie turystów. Nowa infrastruktura ma poprawić zarówno jakość Internetu mobilnego, jak i stabilność połączeń głosowych.

Trójmiasto również zyskało

Play nie ograniczył się tylko do mniejszych miejscowości. W ostatnich miesiącach rozbudowano także sieć w Gdańsku i Gdyni. To kluczowe punkty na wakacyjnej mapie Polski, gdzie liczba użytkowników rośnie lawinowo.

Większa liczba stacji oznacza przede wszystkim większą pojemność sieci. To z kolei przekłada się na mniej przeciążeń i szybszy Internet, nawet przy dużym obciążeniu.

Anteny na latarni morskiej

Jedną z ciekawszych inwestycji jest nowa instalacja na latarni Stilo w Osetniku (gmina Choczewo). To nietypowa, ale bardzo strategiczna lokalizacja, dzięki której zasięg Play w okolicy ma się wyraźnie poprawić, szczególnie w rejonach dotychczas słabiej pokrytych sygnałem.

Latarnia Stilo w Osetniku (źródło: BogumilD / Shutterstock.com)