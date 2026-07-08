UKE: wszyscy wielcy tracą, zyskał tylko Orange. Przenoszenie numerów w II kwartale

W sieciach mobilnych w II kwartale 2026 roku przeniesiono ponad 360 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych niemal 82 tys. – wynika z najnowszych raportów przenoszenia numerów udostępnionych przez Prezesa UKE.

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W II kwartale 2026 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 361 107 numerów. To o ponad 18 tys. mniej niż w I kwartale, gdy przeniesiono 379 400 numerów.

W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska zyskał na czysto 19 834 użytkowników kart SIM, Polkomtel (operator sieci Plus) stracił aż 35 677, T-Mobile zakończył kwartał, tracąc 984 użytkowników kart SIM. Z kolei P4 (operator sieci Play, dane bez d. UPC Polska) stracił 8 784 użytkowników kart.

Operator Dawca Biorca Bilans Orange 82 847 1102 681 +19 834 P4 (Play) 96 305 87 521 -8 784 Polkomtel (Plus) 88 620 52 943 -35 677 T-Mobile 71 967 70 983 - 984 Pokaż więcej

Wśród pozostałych dostawców usług telekomunikacyjnych najlepszym kwartalnym rezultatem może pochwalić się Mobile Vikings, który zyskał 6225 nowych użytkowników kart SIM. Znaczny wzrost odnotowała również Vectra, kończąc ten okres z dodatnim bilansem na poziomie 4497 numerów.

Spora grupa operatorów zamknęła kwartał z zyskiem przekraczającym 3000 klientów – do tego grona zaliczają się Premium Mobile (Grupa Polsat Plus) z wynikiem 3761 oraz Otvarta, która pozyskała 3221 użytkowników. Zyskały także firmy Fonia Telecom z rezultatem 2057 czy Netia (Grupa Polsat Plus), która powiększyła swoją bazę o 1580 numerów.

Więcej szczegółów w Raporcie kwartalnym UKE.