Rząd uszczelnia rynek. Koniec z chaosem i patologiami

Rząd szykuje zmianę przepisów dotyczących przewozu osób, czyli po prostu taksówek. Częściowo chce wrócić do prawa obowiązującego przed 2019 rokiem. Oznacza to między innymi ponowne sprawdzanie kierowców i wydawanie im licencji.

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Taksówki do kontroli

W 2019 roku rząd wprowadził przepisy określane jako "lex Uber". Wprowadziły one dużo bardziej liberalne przepisy. Taksówkarze nie musieli przechodzić już egzaminów, a przez pewien czas nawet posiadać licencji. Po czasie wiemy, że był to krok w złym kierunku. W branży zaczęło dochodzić do patologii, w której przewozem osób zajmowały się osoby bez licencji, ważnego prawa jazdy, a w ekstremalnych przypadkach nawet poszukiwane przez służby.

Dlatego też rząd planuje wrócić do części przepisów, które obowiązywały przed 2019 rokiem. Oznacza to między innymi powrót licencji oraz identyfikatorów kierowcy taksówki. Te mają być wydawane przez samorządy, ale będą działać ogólnopolsko.

W związku z tym w projekcie ustawy przewiduje się rozszerzenie katalogu przestępstw, które uniemożliwią osobom wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy taksówki, jak również wprowadzenie obowiązku – w przypadku obywateli państw trzecich – przedstawienia dodatkowo informacji dotyczącej karalności uzyskanej z rejestru państwa ich obywatelstwa, a nie tylko z Krajowego Rejestru Karnego”. czytamy w założeniach projektu.

Co więcej, rozszerzony zostanie katalog przestępstw, które uniemożliwią kierowcy uzyskanie licencji. Dodane zostaną między innymi: przestępstwa skarbowe, handel narkotykami, fałszowanie dokumentów, a także przestępstwa „przeciw komunikacji, mieniu i obrotowi gospodarczemu”.