Skarbówka dojechała go za abonament RTV. Ponad 130 tys. długu
Abonament RTV wciąż jest zmorą Polaków. Ministerstwo Finansów ujawniło, jaka jest rekordowa kwota długu, która została ściągnięta przez skarbówkę.
Chociaż rząd planuje zlikwidować abonament RTV, to Polacy wciąż powinni go płacić. Pracownicy Poczty Polskiej cały czas kontrolują, kto nie płaci zobowiązania. Ministerstwo Finansów ujawniło, w jakich województwach fiskus ściągnął z tego tytułu najwięcej długów. Poznaliśmy też pojedynczego rekordzistę.
Kary za abonament RTV
Od stycznia do maja 2026 roku skarbówka w aż czterech województwach ściągnęła pojedyncze długi sięgające powyżej 30 tys. zł. Do takiej sytuacji doszło w dolnośląskim (32 tys. zł), kujawsko-pomorskim (33 tys. zł) oraz łódzkim (35 tys. zł). Jednak rekordzistą pozostaje dłużnik z zachodniopomorskiego, od którego fiskus ściągnął kwotę w wysokości aż 137 tys. zł.
Skąd tak duże zaległości? Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorstw. O ile zwykli obywatele abonament RTV płacą raz, niezależnie od liczby telewizorów czy odbiorników radiowych, o tyle firmy mają obowiązek płacić od każdego urządzenia z osobna. Dlatego też przedsiębiorstwa zadłużają się szybciej niż obywatele.
Pamiętajcie, że według obowiązujących przepisów macie obowiązek rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Następnie do 25. dnia miesiąca trzeba płacić abonament w wysokości 30,50 zł miesięcznie za telewizor i radio lub 9,50 zł za samo radio.