Eksplodował przydomowy magazyn energii. Trzy osoby ranne
Przydomowy magazyn energii współpracujący z przydomową fotowoltaiką eksplodował. Podczas akcji gaśniczej rannych zostało 3 strażaków. Straty oszacowano na około 40 tysięcy euro.
Do zdarzenia doszło 5 lipca w niemieckiej miejscowości Bentwisch. To właśnie tam tuż przed 16:00 straż pożarna została wezwana do pożaru drewnianej szopy, w której znajdował się magazyn energii współpracujący z fotowoltaiką. Podczas akcji gaśniczej doszło do eksplozji, w której 3 strażaków zostało lekko rannych. Odłamki uszkodziły także dwa sąsiednie budynki, a z tego, w którym znajdował się magazyn, niewiele zostało. Mogło być o wiele gorzej, biorąc pod uwagę, że w akcji brało udział 75 strażaków z pięciu różnych jednostek.
Eksplozja magazynu energii w Niemczech
Obecnie nie wiadomo co dokładnie było przyczyną pożaru. Kluczowa może być tu jednak drewniana szopa, czyli budynek najprawdopodobniej bez izolacji termicznej i niechroniący najlepiej przed wilgocią, często połączony ze słabą wentylacją. Warunki te trudno nazwać bezpiecznymi przy magazynach energii, na które składają się baterie akumulatorów litowych.
To jednak jedynie wstępne przypuszczenia, a dokładna przyczyna katastrofy zostanie ustalona dopiero w trakcie śledztwa. Najważniejsze jest to, że w całym tym zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał.