Eksplodował przydomowy magazyn energii. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło 5 lipca w niemieckiej miejscowości Bentwisch. To właśnie tam tuż przed 16:00 straż pożarna została wezwana do pożaru drewnianej szopy, w której znajdował się magazyn energii współpracujący z fotowoltaiką. Podczas akcji gaśniczej doszło do eksplozji, w której 3 strażaków zostało lekko rannych. Odłamki uszkodziły także dwa sąsiednie budynki, a z tego, w którym znajdował się magazyn, niewiele zostało. Mogło być o wiele gorzej, biorąc pod uwagę, że w akcji brało udział 75 strażaków z pięciu różnych jednostek.