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Eksplodował przydomowy magazyn energii. Trzy osoby ranne

Przydomowy magazyn energii współpracujący z przydomową fotowoltaiką eksplodował. Podczas akcji gaśniczej rannych zostało 3 strażaków. Straty oszacowano na około 40 tysięcy euro.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:14
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Eksplodował przydomowy magazyn energii. Trzy osoby ranne
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Do zdarzenia doszło 5 lipca w niemieckiej miejscowości Bentwisch. To właśnie tam tuż przed 16:00 straż pożarna została wezwana do pożaru drewnianej szopy, w której znajdował się magazyn energii współpracujący z fotowoltaiką. Podczas akcji gaśniczej doszło do eksplozji, w której 3 strażaków zostało lekko rannych. Odłamki uszkodziły także dwa sąsiednie budynki, a z tego, w którym znajdował się magazyn, niewiele zostało. Mogło być o wiele gorzej, biorąc pod uwagę, że w akcji brało udział 75 strażaków z pięciu różnych jednostek.

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Eksplozja magazynu energii w Niemczech

Obecnie nie wiadomo co dokładnie było przyczyną pożaru. Kluczowa może być tu jednak drewniana szopa, czyli budynek najprawdopodobniej bez izolacji termicznej i niechroniący najlepiej przed wilgocią, często połączony ze słabą wentylacją. Warunki te trudno nazwać bezpiecznymi przy magazynach energii, na które składają się baterie akumulatorów litowych.

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To jednak jedynie wstępne przypuszczenia, a dokładna przyczyna katastrofy zostanie ustalona dopiero w trakcie śledztwa. Najważniejsze jest to, że w całym tym zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. 

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Źródła zdjęć: Stefan Tretropp / ndr.de
Źródła tekstu: globenergia.pl, ndr.de