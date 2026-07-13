Sprzęt

Apple ugnie się przed UE. Ten sprzęt ma dostać wymienną baterię

Nowe modele Apple Pencil mają wejść na rynek już w przyszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że dostaną one wymienne akumulatory, ponieważ firma musi się dostosować do wymagań Unii Europejskiej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:14
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Apple ugnie się przed UE. Ten sprzęt ma dostać wymienną baterię
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Rysik w tablecie to prawdziwa wygoda. I to nie tylko dla kreatywnych artystów. Sam mam tablet z rysikiem, który pełni funkcję centrum księgowości i to właśnie za jego pomocą podpisuję dokumenty. Rzecz w tym, że jest to rysik pasywny, bez wbudowanego akumulatora. W przypadku Apple Pencli, czyli znacznie bardziej zaawansowanych urządzeń, mamy już rysik aktywny z akumulatorem. Rysik, którego możliwości mogłyby zapewnić wręcz dożywotnią pracę — i to z perspektywy żywotu właściciela, gdyby nie to, że jego bateria z czasem ulega degradacji, nie podlega za to wymianie.

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Nowe rysiki Apple Pencil z wymiennym akumulatorem

Jak jednak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, Apple już pracuje nad nową generacją rysików, które mają zadebiutować wraz z premierą iPada Pro kolejnej generacji, czyli najprawdopodobniej na wiosnę 2027. Jego zdaniem mają pojawić się dwa urządzenia, czyli z serii Pencil Pro i podstawowy, z USB-C. Obydwa też mają oferować wymienne akumulatory. 

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I oczywiście nie mówimy tu o prostocie wymiany jak w przypadku baterii w pilocie do telewizora, czy w starym smartfonie. Jednak możliwe ma być rozłożenie rysika na tyle, aby dostać się do środka, wyjąć starą baterię, włożyć nową i złożyć całość tak, aby nie straciła nic na swoim wyglądzie wizualnym, funkcjonalności i odporności. 

Apple Pencil Pro Dla profesjonalistów

A wszystko to dzięki artykułowi 11. Rozporządzenia UE w sprawie baterii, które od lutego 2027 roku będzie wymagało, aby urządzenia przenośne umożliwiały samodzielną wymianę baterii przez użytkownika. 

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Źródła zdjęć: i viewfinder / Shutterstock.com