Apple ugnie się przed UE. Ten sprzęt ma dostać wymienną baterię

Rysik w tablecie to prawdziwa wygoda. I to nie tylko dla kreatywnych artystów. Sam mam tablet z rysikiem, który pełni funkcję centrum księgowości i to właśnie za jego pomocą podpisuję dokumenty. Rzecz w tym, że jest to rysik pasywny, bez wbudowanego akumulatora. W przypadku Apple Pencli, czyli znacznie bardziej zaawansowanych urządzeń, mamy już rysik aktywny z akumulatorem. Rysik, którego możliwości mogłyby zapewnić wręcz dożywotnią pracę — i to z perspektywy żywotu właściciela, gdyby nie to, że jego bateria z czasem ulega degradacji, nie podlega za to wymianie.

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Nowe rysiki Apple Pencil z wymiennym akumulatorem

Jak jednak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, Apple już pracuje nad nową generacją rysików, które mają zadebiutować wraz z premierą iPada Pro kolejnej generacji, czyli najprawdopodobniej na wiosnę 2027. Jego zdaniem mają pojawić się dwa urządzenia, czyli z serii Pencil Pro i podstawowy, z USB-C. Obydwa też mają oferować wymienne akumulatory.

I oczywiście nie mówimy tu o prostocie wymiany jak w przypadku baterii w pilocie do telewizora, czy w starym smartfonie. Jednak możliwe ma być rozłożenie rysika na tyle, aby dostać się do środka, wyjąć starą baterię, włożyć nową i złożyć całość tak, aby nie straciła nic na swoim wyglądzie wizualnym, funkcjonalności i odporności.