W Action za 79,90 zł. Taki Philips Hue kosztuje 1700 zł
Philips Hue to marzenie każdego miłośnika inteligentnego oświetlenia. Gdy jednak przychodzi do ceny, marzenia odkładamy na bliżej nieokreślone później. Action pokazuje jednak, że da się uzyskać zbliżony efekt za ułamek ceny.
Philips Hue Datura to klasa sama w sobie, gdy jednak masz 1/21 kwoty Action jest jak zbawienie
Dokładnie tak, prostokątne lampy sufitowe Philips Hue Datura wyrywają z butów nie tylko jakością oświetlenia i inteligentnymi rozwiązaniami, ale i ceną, która na stronie producenta wynosi aktualnie astronomiczne 1689 zł. I choć zabrzmię trochę jak szarlatan, to wcale nie są źle wydane pieniądze, co sprawdziliśmy testując okrągły wariant.
Większość z nas nie ma jednak aż tyle pieniędzy na sufitowe cacko, a choć to może nie 4250 lumenów Philips Hue, lampa z Action oferuje aż 3000 lumenów już poza promocją kosztuje jedynie 1/21 tej ceny, zaledwie 79,90 zł.
Action Brilo dla oszczędnych
Umówmy się, jedyne cechy wspólne Action Brillo i Philips Hue Datura to kształt i dodatkowe podświetlenie górne, doświetlające sufit. Cała biała część świeci tutaj jedynie na biało, z regulowaną temperaturą oświetlenia, a dodatkowy pasek ledów RGB do podświetlania sufitu to rzadko rozmieszczone diody ze słabiutkim dyfuzorem.
Zapomnijcie więc o precyzyjnym stawieniu każdego koloru tęczy, jak ma to miejsce w Hue, czy o fenomenalnym odwzorowaniu samej bieli (takiego CRI jak w Hue na bank nie dostajemy). To także taka trochę miniaturka Hue Datura, bo długość lampy to tutaj zaledwie 58 cm, a nie imponujące 120 cm Philipsa.
Z drugiej jednak strony, sam biały panel jest wyjątkowo mocny i nie powoduje falowania obrazu, gdy próbujemy w takim oświetleniu zrobić zdjęcie czy nagrać film. Nie jest to więc odpad, jakich wiele na Temu czy AliExpress. Na plus działa odporność na wilgoć (IP54), płynna regulacja jasności i aż 3 lata gwarancji producenta. No i umówmy się, za 80 zł sztuka to można sobie cały sufit nimi wyłożyć, a nie podpiąć tylko jednego Philipsa.
Lampa Brilo występuje w 2 wariantach kolorystycznych obudowy — białym i czarnym. Dodatkowo pamięta nasze ostatnie ustawienia, więc można ją skonfigurować raz i podpiąć pod smart-wtyczkę by się włączała automatycznie. Takie wtyczki również znajdziecie w Action - za 29,90 zł.
Czy zatem warto lecieć do Action? Moim zdaniem tak, szczególnie że recenzje w sieci są bardzo pozytywne. Użytkownicy używają Brilo nie tylko jako stałe oświetlenie w domu, ale też w charakterze oświetlenia w kamperze czy na grillu.