W Action za 79,90 zł. Taki Philips Hue kosztuje 1700 zł

Philips Hue Datura to klasa sama w sobie, gdy jednak masz 1/21 kwoty Action jest jak zbawienie

Dokładnie tak, prostokątne lampy sufitowe Philips Hue Datura wyrywają z butów nie tylko jakością oświetlenia i inteligentnymi rozwiązaniami, ale i ceną, która na stronie producenta wynosi aktualnie astronomiczne 1689 zł. I choć zabrzmię trochę jak szarlatan, to wcale nie są źle wydane pieniądze, co sprawdziliśmy testując okrągły wariant.

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Philips Hue kusi minimalizmem

Większość z nas nie ma jednak aż tyle pieniędzy na sufitowe cacko, a choć to może nie 4250 lumenów Philips Hue, lampa z Action oferuje aż 3000 lumenów już poza promocją kosztuje jedynie 1/21 tej ceny, zaledwie 79,90 zł.

Action Brilo dla oszczędnych

Umówmy się, jedyne cechy wspólne Action Brillo i Philips Hue Datura to kształt i dodatkowe podświetlenie górne, doświetlające sufit. Cała biała część świeci tutaj jedynie na biało, z regulowaną temperaturą oświetlenia, a dodatkowy pasek ledów RGB do podświetlania sufitu to rzadko rozmieszczone diody ze słabiutkim dyfuzorem.

Zapomnijcie więc o precyzyjnym stawieniu każdego koloru tęczy, jak ma to miejsce w Hue, czy o fenomenalnym odwzorowaniu samej bieli (takiego CRI jak w Hue na bank nie dostajemy). To także taka trochę miniaturka Hue Datura, bo długość lampy to tutaj zaledwie 58 cm, a nie imponujące 120 cm Philipsa.

Z drugiej jednak strony, sam biały panel jest wyjątkowo mocny i nie powoduje falowania obrazu, gdy próbujemy w takim oświetleniu zrobić zdjęcie czy nagrać film. Nie jest to więc odpad, jakich wiele na Temu czy AliExpress. Na plus działa odporność na wilgoć (IP54), płynna regulacja jasności i aż 3 lata gwarancji producenta. No i umówmy się, za 80 zł sztuka to można sobie cały sufit nimi wyłożyć, a nie podpiąć tylko jednego Philipsa.

Lampa Brilo występuje w 2 wariantach kolorystycznych obudowy — białym i czarnym. Dodatkowo pamięta nasze ostatnie ustawienia, więc można ją skonfigurować raz i podpiąć pod smart-wtyczkę by się włączała automatycznie. Takie wtyczki również znajdziecie w Action - za 29,90 zł.