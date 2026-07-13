Orange odpalił Cezia. Asystent AI pokieruje, porozmawia, zabawi

Orange Polska zrealizował pierwsze komercyjne wdrożenie interaktywnych asystentów sztucznej inteligencji, uruchamiając w warszawskim Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, w pięciu najbardziej uczęszczanych miejscach urządzenia z awatarem o imieniu Cezio. Na dużym ekranie wyświetlany jest sympatyczny robot, z którym można rozmawiać po polsku lub angielsku.

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Asystent ma wspierać pacjentów i opiekunów w sprawnej nawigacji po CZD za pomocą interaktywnych map 3D, pomaga im odnaleźć poradnie, oddziały czy pracownie diagnostyczne. Choć system nie zastępuje personelu medycznego, to stanowi dodatkowe wsparcie w obsłudze pacjentów i odwiedzających.

Dla dzieci jest też specjalna atrakcja – strefa gier i aktywności, które natychmiast przyciągnęły uwagę małych pacjentów. Dostępne są zarówno proste gry ekranowe, jak i gry konwersacyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję, które pomagają umilić czas oczekiwania na wizytę lub badanie.

Transformacja cyfrowa ma przede wszystkim służyć pacjentom i ich rodzinom. Zależy nam, aby osoby odwiedzające Centrum Zdrowia Dziecka mogły łatwo odnaleźć właściwe miejsce, szybko uzyskać potrzebne informacje, a najmłodsi pacjenci, choć na chwilę zapomnieli o stresie związanym z pobytem w szpitalu. Interaktywni Asystenci AI są kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnego i przyjaznego szpitala – mówi dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka.

Cezia napędza Gemini

Sercem asystenta Cezio jest model językowy Google Gemini 3.1 Flashlight, wybrany ze względu na wysoką szybkość działania oraz wyjątkowo długi kontekst. Co jednak ważne, nie jest to model przypisany na stałe, a twórcy asystenta przewidują, że w każdej chwili mogą przełączyć się na inny model. Może to się zresztą okazać niezbędne, gdy Google wprowadzi w stosowanym wariancie Gemini niekorzystne zmiany.

Oprogramowanie asystenta zostało w całości opracowane przez Orange Innovation Poland i funkcjonuje w środowisku Google Cloud. Za warstwę sprzętową odpowiada partner technologiczny wdrożenia, firma Solix, która dostarczyła zaawansowane komputery wyposażone w wydajne układy graficzne.

Maszyna napędzająca Cezia do wygenerowania interfejsu wizualnego wykorzystuje silnik gier Unity, co umożliwia precyzyjną synchronizację generowanej mowy z ruchem ust wyświetlanego awatara, pozwala też na wyświetlanie interaktywnych map 3D, na których można dokładnie prześledzić trasę do szukanego miejsca na terenie CZD. Interfejs integruje też obsługę za pomocą głosu, dotyku oraz gestów, a także oferuje tryb wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących.

Jak podkreśla Orange, system zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a dla ochrony wrażliwych danych pacjentów jest odcięty od internetu. Cezio nie ma dostępu do informacji zewnętrznych, a jego wiedza opiera się wyłącznie na integracji modelu językowego z lokalną bazą danych CZD.