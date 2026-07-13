Oto polska lokalizacja ważnej instytucji. Gdzie powstanie centrum ESA?

Europejska Agencja Kosmiczna powstała w 1975 roku, ale Polska jest jej członkiem dopiero od 2012 roku. Organizacja, której roczny budżet sięga miliardów euro, za swój cel obrała eksplorację i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Podmiot z siedzibą w Paryżu ma wspierać rozwój biznesu kosmicznego w państwach członkowskich, których jest ponad 20.

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Centrum ESA powstanie w Warszawie

Podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie poinformowano, że to właśnie w stolicy Polski powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Instytucja posiada swoje ośrodki w innych krajach, ale obecnie są one rozlokowane w państwach, które we wspomnianym już 1975 roku podpisały konwencję o utworzeniu ESA. Polska to pierwszy nowy członek organizacji, w którym powstanie centrum.

Podczas swojego wystąpienia Josef Aschbacher przekonywał, że centrum ma działać na rzecz przemysłu i obronności Polski. Sama inwestycja niespodzianką nie jest – jeszcze w ubiegłym roku podpisano list w sprawie budowy takiego ośrodka. Polska zobowiązała się wówczas przeznaczyć setki milionów euro na realizację programów ESA w najbliższych latach.

Szereg polskich miast starał się o realizację projektu

Warszawa nie była jedynym polskim miastem ubiegającym się o ulokowanie centrum ESA. W szranki stanęło kilka dużych ośrodków, w tym Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Swoją kandydaturę zgłosiła też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, o czym mogliście już przeczytać w serwisie Telepolis. Pisałem o tym przy okazji prezentacji pomysłu utworzenia na Śląsku, konkretnie w Katowicach, Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego.

Inwestycje w przemysł kosmiczny mają się zwracać wielokrotnie