x-kom wyprzedaje po 69 zł, a wygodniejszego rozwiązania po prostu nie ma

Kiedy siedzimy na miejscu, to przewodowe połączenie jest najlepszym wyjściem. Gorzej jest, kiedy musimy się przemieszczać. Kabel wystający z kieszeni ani nie wygląda dobrze, ani nie jest zbyt wygodny, a i sam smartfon jest narażony na wyłamanie portu. Ot, same minusy. I tu do gry wchodzą powerbanki z MagSafe. Czyli co, rozwiązanie dla właścicieli iPhone? W żadnym wypadku. Coraz więcej urządzeń wspierających ładowanie bezprzewodowe wspiera tę technologię. A te, które tego nie robią, pozwalają przecież na przyklejenie dedykowanego magnetycznego krążka, który dodaje ten sposób montażu.