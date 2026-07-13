x-kom wyprzedaje po 69 zł, a wygodniejszego rozwiązania po prostu nie ma
Każdy, kto spędzał cały dzień poza domem, czy to w delegacji, czy na wycieczce zna ten ból: bateria w smartfonie niedomaga, a przecież potrzebujemy nawigacji, czy jakiejś rozrywki w pociągu. Czy jest coś, co możemy z tym zrobić? A i owszem: podłączyć powerbank.
Kiedy siedzimy na miejscu, to przewodowe połączenie jest najlepszym wyjściem. Gorzej jest, kiedy musimy się przemieszczać. Kabel wystający z kieszeni ani nie wygląda dobrze, ani nie jest zbyt wygodny, a i sam smartfon jest narażony na wyłamanie portu. Ot, same minusy. I tu do gry wchodzą powerbanki z MagSafe. Czyli co, rozwiązanie dla właścicieli iPhone? W żadnym wypadku. Coraz więcej urządzeń wspierających ładowanie bezprzewodowe wspiera tę technologię. A te, które tego nie robią, pozwalają przecież na przyklejenie dedykowanego magnetycznego krążka, który dodaje ten sposób montażu.
UltraSlim Powerbank MagSafe dla wygody
I tu wchodzi do gry UltraSlim Powerbank MagSafe. Jest to niezwykle cienki powerbank o pojemności 5000 mAh, który to skutecznie podładuje wasze urządzenia z mocą do 15 W bezprzewodowo, lub do 20 W przewodowo w standardzie PD przez podłączenie kabla USB-C.
Ma on także wyświetlacz wskazujący na stan naładowania urządzenia oraz wspiera ładowanie słuchawek i zegarków w standardzie Qi, czego nie znajdziemy w innych tanich powerbankach. A wszystko to za jedyne 69 zł, czyli 60 zł taniej, niż w cenie regularnej.