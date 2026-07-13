Powrót wymiennej baterii. Pancerniak RugOne Xever 8 w Polsce

Ulefone już wcześnie zastosował takie rozwiązanie w modelu RugOne Xever 7 Pro, a teraz doczekał się go kolejny przedstawiciel serii, nowy RugOne Xever 8.

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Hot-swap 2.0 nie wygasza akranu

Smartfon wyróżnia się technologią hot-swap, umożliwiającą wymianę baterii o pojemności 4800 mAh bez wyłączania telefonu. System został ulepszony do wersji hot-swap 2.0, która, w porównaniu do poprzednika, nie wygasza już ekranu w trakcie wymiany. Dzięki temu można prowadzić rozmowy telefoniczne czy oglądać wideo bez przerw. Jedna bateria zapewnia do 21 godzin rozmów, a energię można uzupełniać z mocą 18 W przez USB-C lub pogo pin w stacji dokującej, z opcją ładowania zwrotnego 10 W.

Wymienna bateria pozwoliła znacznie odchudzić telefon, który ma obudowę o wymiarach 168 x 80 x 14 mm i wadze 320 g. Jak na pancerniaka, nie jest to dużo. Konstrukcja spełnia normy odporności IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co pozwala na zanurzenie sprzętu do 2 metrów na 30 minut i korzystanie z trybu fotografii podwodnej.

RugOne Xever 8 otrzymał ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 680 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 3. Za wydajność odpowiada układ MediaTek Helio G200 wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozbudowy kartą microSD do 2 TB.

Smartfon niestety nie zapewnia łączności 5G, otrzymujemy więc tylko 4G (Dual SIM z obsługą eSIM), Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.2. Xever 8 wyposażony jest też w głośnik SonicX o szczytowym poziomie głośności 117 dB i komorze akustycznej 2,6 cc. Wbudowany przetwornik odtwarza powiadomienia oraz połączenia głośniej, podobnie jak ostrzeżenia awaryjne. Całość wspomagana jest przez technologię Tuner AI, która wzmacnia wokale i basy oraz umożliwia odtwarzanie przestrzenne 360 stopni.

Sekcję foto tworzy główny aparat 64 Mpix z matrycą Sony IMX682, moduł noktowizyjny 20 Mpix z sensorem Sony IMX350 oraz przednia jednostka 32 Mpix (Samsung GC32E1).

Urządzenie zadebiutuje z systemem Android 16 i otrzyma 3 duże aktualizacje, aż do wersji Android 19.

Dostępność i ceny

Smartfon RugOne Xever 8 dostępny będzie w ciągu najbliższych dni w sieciach sklepów Media Expert, Faxtel oraz w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro.

Ceny znajdują się poniżej:

RugOne Xever 8 8GB/128GB (Black) 1599 zł,

RugOne Xever 8 8GB/128GB (Sand Dune) 1599 zł,

RugOne Xever 8 8GB/256GB (Black) 1899 zł,

RugOne Xever 8 8GB/256GB (Sand Dune) 1899 zł.